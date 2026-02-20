　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

青年編劇閃耀全國！彰化囝仔莊榮祚奪「優良電影劇本」特優獎

▲彰化青年莊榮祚榮獲第47屆優良電影劇本特優獎。（圖／彰化縣政府提供）

▲彰化青年莊榮祚榮獲第47屆優良電影劇本特優獎。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化青年創作能量，再次在國家級舞台綻放光芒！出身田中鎮的新生代編劇莊榮祚，以其真摯動人的劇本《爸爸變成了天使回家》，榮獲文化部「第47屆優良電影劇本獎」特優獎的肯定。彰化縣長王惠美公開頒發表揚狀給予祝賀，表彰他以出色的創作才華，為家鄉爭光。

深刻筆觸觸動評審，探討療癒與親情主題

1998年出生的莊榮祚，畢業於臺灣藝術大學電影系，創作常以兒童與青少年的視角，深入探討親情、成長與生命議題。這次獲獎的劇本《爸爸變成了天使回家》，更直面「失去至親」的傷痛與「自我和解」的艱難過程。故事以奇幻溫暖的設定包裹深刻情感，筆觸細膩且充滿張力，獲得評審一致讚賞，認為其結構完整、角色刻畫真摯，情感力量強大。

創作實力橫跨影視，國際舞台嶄露頭角

其歷年創作包含短片《遊戲攻略》，以及與蔡岳霖共同編劇之兒童劇集《百味小廚神》，作品橫跨第一季《中元大餐》與第二季《營養午餐爭霸戰》，共十五集，深受觀眾喜愛；另其短片作品《你吹 Do，我吹 Si》（Tutti）入圍今年柏林影展兒童單元 Generation Kplus，展現其在國際影展舞台的創作潛力。

縣府力挺創作人才，打造彰化藝文沃土

彰化縣文化局表示，影視與文學創作需要長期的投入與累積，方能孕育出感動人心的作品。誠摯恭喜莊榮祚獲此殊榮，期待這位從彰化出發的年輕創作者，持續在劇本創作的道路上發光發熱。縣府團隊未來也將投入更多資源，營造更優質的藝文環境，支持並協助更多像莊榮祚一樣的創作人才，在更廣闊的舞台上盡情發揮，讓彰化的故事被世界看見。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
72 0 2940 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／大樂透2億獎號來了！百萬紅包「還有256組」等你來搶
混血戰力「龍仔」抵台！拍影片深情告白
快訊／新北永福橋嚴重車禍！小黃逆向撞飛男騎士命危
快訊／俄貝加爾湖觀光車墜冰窟！冰面翻覆「9人僅1獲救」
《換乘戀愛》敏英、周輝宣佈結婚！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

青年編劇閃耀全國！彰化囝仔莊榮祚奪「優良電影劇本」特優獎

台灣之光！高科大生考究泰國歷史　設計紀念品將上架皇室博物館

藍寶石大歌廳5年！母親節重磅回歸　《陽光女子合唱團》她來主持

桃園新增桃小巴10條路線　大溪、八德、大園區市民卡乘車免費

深山不再資訊孤島　宜大神盾衛星守護山區智慧林業登國際

50歲轉職成功！板金男靠職訓考證照　穩定變身自動化工程師

寶可夢GO Tour台南開抓！交通局籲搭大眾運輸　避開台1、台86車潮

全國評比雙優等！高雄榮獲城鎮風貌　5千萬9計劃建高品質公共空間

金馬迎春發紅包！黃偉哲西港市場發銅板券　限時當日用掀搶買潮

責任飼養！毛小孩絕育數創3年新高　高雄動保處喊：飼主應盡責任

大年初三命案！嘉義男遭4人痛毆…倒地2小時才發現死亡已屍僵

驚悚畫面！地主兒借錢不成竟燒屋　梨山果農損失600萬淚控惡行

花蓮鯉魚潭驚傳天鵝船翻覆　1家3代5口落水...9歲男童不治

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽遭壓地狂踹...淚控差點死在漢神巨蛋(更)

恐怖縱火畫面曝！屏東油漆工投擲「松香水彈」　火車站外爆尖叫(更)

苗栗自小客台3線自撞！車頭爛毀「電桿歪了」　車內4人送醫

關西男國中生「沖天炮炸貓！」　點火還大喊：新年快樂喔

外媒稱史上最強中華隊！　孫易磊嘗試排打線：真的很難

中華隊今開工！蔡其昌曝好消息　費爾柴德、龍恩有望先來台會合

汽車硬闖新樂街夜市！人海「護送」2hrs脫困...警要開罰了

青年編劇閃耀全國！彰化囝仔莊榮祚奪「優良電影劇本」特優獎

台灣之光！高科大生考究泰國歷史　設計紀念品將上架皇室博物館

藍寶石大歌廳5年！母親節重磅回歸　《陽光女子合唱團》她來主持

桃園新增桃小巴10條路線　大溪、八德、大園區市民卡乘車免費

深山不再資訊孤島　宜大神盾衛星守護山區智慧林業登國際

50歲轉職成功！板金男靠職訓考證照　穩定變身自動化工程師

寶可夢GO Tour台南開抓！交通局籲搭大眾運輸　避開台1、台86車潮

全國評比雙優等！高雄榮獲城鎮風貌　5千萬9計劃建高品質公共空間

金馬迎春發紅包！黃偉哲西港市場發銅板券　限時當日用掀搶買潮

責任飼養！毛小孩絕育數創3年新高　高雄動保處喊：飼主應盡責任

混血戰力「龍仔」龍恩抵台！拍影片深情告白「榮幸代表台灣」、27日隨隊

嗆爆南韓！日外相茂木敏充喊「竹島是日本領土」　韓怒召大使抗議

2026人生重新開機！這4大星座迎轉運年　方向對了一路翻身

日本禽獸父「性侵2親女兒」！害15歲姊亂倫產子　14歲妹墮胎

青年編劇閃耀全國！彰化囝仔莊榮祚奪「優良電影劇本」特優獎

新加坡大滿貫資格賽捷報！郭冠宏首輪開紅盤　張佑安、簡彤娟連過兩關

快訊／新北永福橋嚴重車禍！小黃逆向撞飛男騎士…命危搶救中

高鐵自由座排隊全被撞開！男替女友卡位挨轟　竟被爆是牙醫

大肌肌猛男健身一半...橘貓「鑽胸口討摸」　他當場融化秒變貓奴

香氛、潮流與老屋交會　迪化街百年老屋成為時尚新舞台

【霸車大三元Get！】停個車去買東西 引擎蓋居然長出貓XD

地方熱門新聞

宜蘭非法民宿慘了！　累犯18間房遭重罰100萬勒令停業

板金男靠職訓考證照　 50歲轉職成功

春節遊鹽山人潮爆滿南消三大進駐宣導禁燃天燈守平安

旗山八路財神廟初四送千枚發財金幣

內埔警因應春節連假　內埔年街交通指引一次看

高雄原民長者挑戰族語認證照服員陪考陪練

春節鐵腕掃賭！南警破獲天九職業賭場一舉帶回32人

寶可夢GO Tour台南開抓！交通局籲搭大眾運輸避開台1、台86車潮

高雄新城市綠州+1！正義公園華麗轉身

高雄「就醫補助」即起受理　申請資格一次看

春節連假交安不鬆懈永康警10天酒駕大執法取締106件

森呼吸生態展 台塑與長庚攜手推動永續環境

桃園桃小巴2月新增10條路線　免費乘車更便利

高雄「犬貓絕育」補助開跑！每隻最高補1500元

更多熱門

相關新聞

黃國昌大年初四又被嗆！　騎士揮手狂喊3次：臭俗辣嘿嘿嘿

黃國昌大年初四又被嗆！　騎士揮手狂喊3次：臭俗辣嘿嘿嘿

民眾黨主席黃國昌日前已表態參選新北市長，趁著農曆春節假期積極展開全台走春拜票行程，不料過程中風波不斷！黃國昌自14日掃街開始，接連在初一、初四的走春行程中遭遇民眾抗議或言語嘲諷，其中初四嗆聲民眾更當街高喊「臭俗辣」，令他尷尬不已。

彰化毒駕！毒蟲撞上派出所階梯起火遭逮

彰化毒駕！毒蟲撞上派出所階梯起火遭逮

救護車配12導程心電圖　心肌梗塞患者死亡率降半

救護車配12導程心電圖　心肌梗塞患者死亡率降半

鈔能力圍爐　火爐旁擺一圈鈔票祭祖

鈔能力圍爐　火爐旁擺一圈鈔票祭祖

小年夜彰化連2起溺水！上午驚見女浮屍　深夜36歲男溺斃

小年夜彰化連2起溺水！上午驚見女浮屍　深夜36歲男溺斃

關鍵字：

彰化電影劇本莊榮祚親情文化部

讀者迴響

熱門新聞

獨／菜市場之花正面曝！亮麗直播主慘被踢裂下體

刮刮樂2秘訣曝光！「中獎率真的離奇高」　網吵翻

初四接神7禁忌　誤觸恐整年財運走下坡

挑「這尾數」刮刮樂連中2張！

大年初三了還沒回家　母衝租屋處驚見26歲兒已屍僵

老婆帶走護照！男崩潰求救送回台

對另一半斤斤計較星座Top 3

《戲說台灣》御用小童星竟48歲了！網封真人版柯南

2000萬刮刮樂第3張開出　新北土城20歲房仲抱走

林志玲哭睡AKIRA守整夜！5對明星好友變夫妻

被通知訂單待確認！他急取消...慘損失10萬

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽淚控差點死在漢神巨蛋

帥過頭／工程師買房趨勢將斷　1區連5年「年年跌3%」

過年一堆店沒開！他激喊「這間是吃飯救星」

鳥水裡放麵包　下秒手刀咬起大魚爽吃

更多

最夯影音

更多
大年初三命案！嘉義男遭4人痛毆…倒地2小時才發現死亡已屍僵

大年初三命案！嘉義男遭4人痛毆…倒地2小時才發現死亡已屍僵
驚悚畫面！地主兒借錢不成竟燒屋　梨山果農損失600萬淚控惡行

驚悚畫面！地主兒借錢不成竟燒屋　梨山果農損失600萬淚控惡行

花蓮鯉魚潭驚傳天鵝船翻覆　1家3代5口落水...9歲男童不治

花蓮鯉魚潭驚傳天鵝船翻覆　1家3代5口落水...9歲男童不治

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽遭壓地狂踹...淚控差點死在漢神巨蛋(更)

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽遭壓地狂踹...淚控差點死在漢神巨蛋(更)

恐怖縱火畫面曝！屏東油漆工投擲「松香水彈」　火車站外爆尖叫(更)

恐怖縱火畫面曝！屏東油漆工投擲「松香水彈」　火車站外爆尖叫(更)

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面