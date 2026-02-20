青年編劇閃耀全國！彰化囝仔莊榮祚奪「優良電影劇本」特優獎

▲彰化青年莊榮祚榮獲第47屆優良電影劇本特優獎。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化青年創作能量，再次在國家級舞台綻放光芒！出身田中鎮的新生代編劇莊榮祚，以其真摯動人的劇本《爸爸變成了天使回家》，榮獲文化部「第47屆優良電影劇本獎」特優獎的肯定。彰化縣長王惠美公開頒發表揚狀給予祝賀，表彰他以出色的創作才華，為家鄉爭光。

深刻筆觸觸動評審，探討療癒與親情主題

1998年出生的莊榮祚，畢業於臺灣藝術大學電影系，創作常以兒童與青少年的視角，深入探討親情、成長與生命議題。這次獲獎的劇本《爸爸變成了天使回家》，更直面「失去至親」的傷痛與「自我和解」的艱難過程。故事以奇幻溫暖的設定包裹深刻情感，筆觸細膩且充滿張力，獲得評審一致讚賞，認為其結構完整、角色刻畫真摯，情感力量強大。

創作實力橫跨影視，國際舞台嶄露頭角

其歷年創作包含短片《遊戲攻略》，以及與蔡岳霖共同編劇之兒童劇集《百味小廚神》，作品橫跨第一季《中元大餐》與第二季《營養午餐爭霸戰》，共十五集，深受觀眾喜愛；另其短片作品《你吹 Do，我吹 Si》（Tutti）入圍今年柏林影展兒童單元 Generation Kplus，展現其在國際影展舞台的創作潛力。

縣府力挺創作人才，打造彰化藝文沃土

彰化縣文化局表示，影視與文學創作需要長期的投入與累積，方能孕育出感動人心的作品。誠摯恭喜莊榮祚獲此殊榮，期待這位從彰化出發的年輕創作者，持續在劇本創作的道路上發光發熱。縣府團隊未來也將投入更多資源，營造更優質的藝文環境，支持並協助更多像莊榮祚一樣的創作人才，在更廣闊的舞台上盡情發揮，讓彰化的故事被世界看見。