50歲轉職成功！板金男靠職訓考證照　穩定變身自動化工程師

▲中彰投分署開辦智慧機械、AI應用等訓練課程。（圖／中彰投分署提供）

記者唐詠絮／彰化報導

因應產業快速轉型與技術革新，勞動力發展署中彰投分署正式宣布，115年度職業訓練課程全面升級並開放招生！今年將緊扣「智慧製造」、「AI數位科技」與「綠能永續」三大關鍵趨勢，開辦共計89班職前訓練與112班在職訓練，提供超過 5000個培訓名額，協助民眾掌握最新技能，強化就業競爭力。

▍職前課程全面升級，緊扣產業趨勢培養實戰力

為協助學員接軌未來職場，中彰投分署今年著重強化「新技術導入」與「跨域整合」能力。職前訓練亮點課程智慧製造領域：新增「自動化機構設計與機電控制應用班」，培養機構設計、機電整合與自動化系統人才。針對AI人才培訓，開辦「生成式AI與全端程式設計班」、「智慧生成全端程式與跨平台APP整合實務班」，並創新結合「AI數位×時尚珠寶行銷班」，讓AI技術落地應用於不同產業。

▍在職進修同步強化，助力勞工技能升級

針對在職勞工，分署表示，今年規劃逾百門進修課程，涵蓋智慧機械與自動化：如精密量測、工業機器人、智慧製造聯網等實作課程。綠能技術：憑藉全國唯一公立電動車訓練場域，推出「電動化車輛技術班」與「電動機車檢修技術班」，搶攻綠能運輸人才需求。及AI多媒體應用：新增「AI生成與多媒體整合應用班」與「生成式AI繪圖—Stable Diffusion入門基礎班」，協助在職者輕鬆接軌數位工具。

▍成功案例：中年轉職順利接軌自動化浪潮

50歲的阿才，原在傳統板金產業服務20多年，因公司業務調整而失業。他報名參加「工業控制與工廠自動化應用班」，結訓前考取工業配線丙級證照，成功轉任自動化設備工程師，穩定就業已超過一年。阿才分享：「職業訓練讓我即使年過半百，也能帶著新技能重回職場，找到新方向。」

▍高就業率支持，多元輔助減輕參訓負擔

中彰投分署訓練課程就業率歷年維持九成以上，從技能養成、證照考取到就業創業，提供完整支持。為降低學習門檻，符合非自願離職或特定對象身份的失業者，參訓期間可申領 職訓生活津貼。