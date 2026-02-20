　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

50歲轉職成功！板金男靠職訓考證照　穩定變身自動化工程師

▲中彰投分署開辦智慧機械、AI應用等訓練課程。（圖／中彰投分署提供）

▲中彰投分署開辦智慧機械、AI應用等訓練課程。（圖／中彰投分署提供）

記者唐詠絮／彰化報導

因應產業快速轉型與技術革新，勞動力發展署中彰投分署正式宣布，115年度職業訓練課程全面升級並開放招生！今年將緊扣「智慧製造」、「AI數位科技」與「綠能永續」三大關鍵趨勢，開辦共計89班職前訓練與112班在職訓練，提供超過 5000個培訓名額，協助民眾掌握最新技能，強化就業競爭力。

職前課程全面升級，緊扣產業趨勢培養實戰力

為協助學員接軌未來職場，中彰投分署今年著重強化「新技術導入」與「跨域整合」能力。職前訓練亮點課程智慧製造領域：新增「自動化機構設計與機電控制應用班」，培養機構設計、機電整合與自動化系統人才。針對AI人才培訓，開辦「生成式AI與全端程式設計班」、「智慧生成全端程式與跨平台APP整合實務班」，並創新結合「AI數位×時尚珠寶行銷班」，讓AI技術落地應用於不同產業。

▲中彰投分署開辦智慧機械、AI應用等訓練課程。（圖／中彰投分署提供）

▲中彰投分署開辦智慧機械、AI應用等訓練課程。（圖／中彰投分署提供）

在職進修同步強化，助力勞工技能升級

針對在職勞工，分署表示，今年規劃逾百門進修課程，涵蓋智慧機械與自動化：如精密量測、工業機器人、智慧製造聯網等實作課程。綠能技術：憑藉全國唯一公立電動車訓練場域，推出「電動化車輛技術班」與「電動機車檢修技術班」，搶攻綠能運輸人才需求。及AI多媒體應用：新增「AI生成與多媒體整合應用班」與「生成式AI繪圖—Stable Diffusion入門基礎班」，協助在職者輕鬆接軌數位工具。

成功案例：中年轉職順利接軌自動化浪潮

50歲的阿才，原在傳統板金產業服務20多年，因公司業務調整而失業。他報名參加「工業控制與工廠自動化應用班」，結訓前考取工業配線丙級證照，成功轉任自動化設備工程師，穩定就業已超過一年。阿才分享：「職業訓練讓我即使年過半百，也能帶著新技能重回職場，找到新方向。」

▲中彰投分署開辦智慧機械、AI應用等訓練課程。（圖／中彰投分署提供）

高就業率支持，多元輔助減輕參訓負擔

中彰投分署訓練課程就業率歷年維持九成以上，從技能養成、證照考取到就業創業，提供完整支持。為降低學習門檻，符合非自願離職或特定對象身份的失業者，參訓期間可申領 職訓生活津貼。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
72 0 2940 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
比兩顆太陽還夯！　支持者跳過柯黃兩主席找黃瀞瑩合照
連鎖手搖飲公告「春節15天停開發票」遭轟！　總部急道歉
《實習醫生》男星「年僅53歲驟逝」！家屬慟發聲
獨／「鄰家可愛弟弟」刮到2000萬！　彩券行曝中獎過程
過年一堆店沒開！　他激喊「這間是吃飯救星」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

深山不再資訊孤島　宜大神盾衛星守護山區智慧林業登國際

50歲轉職成功！板金男靠職訓考證照　穩定變身自動化工程師

寶可夢GO Tour台南開抓！交通局籲搭大眾運輸　避開台1、台86車潮

全國評比雙優等！高雄榮獲城鎮風貌　5千萬9計劃建高品質公共空間

金馬迎春發紅包！黃偉哲西港市場發銅板券　限時當日用掀搶買潮

責任飼養！毛小孩絕育數創3年新高　高雄動保處喊：飼主應盡責任

最高領3萬！高雄「就醫補助」即起受理　申請資格、項目一次看

高雄新城市綠州+1！正義公園華麗變多功能滯洪公園　大榕樹為意象

長庚大學「森呼吸」生態展即日起登場　邀民眾與生態共舞

學到老學到老！80歲還活龍　「照服員陪考」原民長者挑戰族語認證

大年初三命案！嘉義男遭4人痛毆…倒地2小時才發現死亡已屍僵

驚悚畫面！地主兒借錢不成竟燒屋　梨山果農損失600萬淚控惡行

花蓮鯉魚潭驚傳天鵝船翻覆　1家3代5口落水...9歲男童不治

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽遭壓地狂踹...淚控差點死在漢神巨蛋(更)

恐怖縱火畫面曝！屏東油漆工投擲「松香水彈」　火車站外爆尖叫(更)

苗栗自小客台3線自撞！車頭爛毀「電桿歪了」　車內4人送醫

關西男國中生「沖天炮炸貓！」　點火還大喊：新年快樂喔

中華隊今開工！蔡其昌曝好消息　費爾柴德、龍恩有望先來台會合

汽車硬闖新樂街夜市！人海「護送」2hrs脫困...警要開罰了

外媒稱史上最強中華隊！　孫易磊嘗試排打線：真的很難

深山不再資訊孤島　宜大神盾衛星守護山區智慧林業登國際

50歲轉職成功！板金男靠職訓考證照　穩定變身自動化工程師

寶可夢GO Tour台南開抓！交通局籲搭大眾運輸　避開台1、台86車潮

全國評比雙優等！高雄榮獲城鎮風貌　5千萬9計劃建高品質公共空間

金馬迎春發紅包！黃偉哲西港市場發銅板券　限時當日用掀搶買潮

責任飼養！毛小孩絕育數創3年新高　高雄動保處喊：飼主應盡責任

最高領3萬！高雄「就醫補助」即起受理　申請資格、項目一次看

高雄新城市綠州+1！正義公園華麗變多功能滯洪公園　大榕樹為意象

長庚大學「森呼吸」生態展即日起登場　邀民眾與生態共舞

學到老學到老！80歲還活龍　「照服員陪考」原民長者挑戰族語認證

戒掉衝動購物的「15天緩衝法」　家中更清爽、存款變更多

陳佩琪曝柯文哲最恨無法送別柯爸　到現在仍問「爸爸有找我嗎」

影／賴清德發豪語「怕什麼？」　下一秒糗了！台語挑戰竟卡爆

年後備戰轉職「求職第一關」竟是演算法？美爆發集體訴訟

比兩顆太陽還夯！黃瀞瑩發福袋　支持者跳過柯黃兩主席邀合照

重案回顧／李鴻淵21小時逃亡記！狡猾躲養生館夾層笑言：我好榮幸

連鎖手搖飲PO公告「春節15天停開發票」遭砲轟！總部急道歉

喝酒利尿膀胱快爆了！5種人「半滴都擠不出」　醫揭禍首

這裡最發財！八路財神廟發財大砲初四開炸　現金從天降民眾瘋搶

賴清德昨PO講冷笑話片　陳佩琪今提「青蛙蟾蜍結婚故事」：我也學著講

大年初三命案！嘉義男遭4人痛毆…倒地2小時才發現死亡已屍僵

地方熱門新聞

宜蘭非法民宿慘了！　累犯18間房遭重罰100萬勒令停業

高雄原民長者挑戰族語認證照服員陪考陪練

旗山八路財神廟初四送千枚發財金幣

春節遊鹽山人潮爆滿南消三大進駐宣導禁燃天燈守平安

春節鐵腕掃賭！南警破獲天九職業賭場一舉帶回32人

板金男靠職訓考證照　 50歲轉職成功

高雄新城市綠州+1！正義公園華麗轉身

森呼吸生態展 台塑與長庚攜手推動永續環境

高雄「就醫補助」即起受理　申請資格一次看

春節連假交安不鬆懈永康警10天酒駕大執法取締106件

寶可夢GO Tour台南開抓！交通局籲搭大眾運輸避開台1、台86車潮

高雄「犬貓絕育」補助開跑！每隻最高補1500元

內埔警因應春節連假　內埔年街交通指引一次看

走春逛商圈學防災南消設攤送好禮強化住警器觀念

更多熱門

相關新聞

「中國AI改寫三個遊戲規則」　陸媒：算力不是全部

「中國AI改寫三個遊戲規則」　陸媒：算力不是全部

臨近春節，中國大陸的人工智慧（AI）又一次引發話題，從Seedance2.0在全球爆紅，大家爭相「指揮AI拍電影」，再到ViduQ3登上全球權威榜單「一鏡到底」的生成片段。陸媒由此指出，中國AI正在改寫三個遊戲規則，其中，算力並非AI產業的全部。

Seedance能重現「DeepSeek時刻」？　陸媒潑冷水：複製不了

Seedance能重現「DeepSeek時刻」？　陸媒潑冷水：複製不了

AI替你逛網頁　誰來為內容買單？

AI替你逛網頁　誰來為內容買單？

AI疑慮升溫！今年恐爆「千億級企業信貸違約」　3類公司最危險

AI疑慮升溫！今年恐爆「千億級企業信貸違約」　3類公司最危險

Seedance厲害在哪？　專家：傳統影視創作與AI影片界線變得模糊

Seedance厲害在哪？　專家：傳統影視創作與AI影片界線變得模糊

關鍵字：

中彰投分署就業AI綠能製造業

讀者迴響

熱門新聞

獨／菜市場之花正面曝！亮麗直播主慘被踢裂下體

初四接神7禁忌　誤觸恐整年財運走下坡

老婆帶走護照！男崩潰求救送回台

對另一半斤斤計較星座Top 3

被通知訂單待確認！他急取消...慘損失10萬

大年初三了還沒回家　母衝租屋處驚見26歲兒已屍僵

挑「這尾數」刮刮樂連中2張！

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽淚控差點死在漢神巨蛋

2000萬刮刮樂第3張開出　新北土城20歲房仲抱走

林志玲哭睡AKIRA守整夜！5對明星好友變夫妻

《戲說台灣》御用小童星竟48歲了！網封真人版柯南

帥過頭／工程師買房趨勢將斷　1區連5年「年年跌3%」

刮刮樂2秘訣曝光！「中獎率真的離奇高」　網吵翻

花蓮9歲童翻船溺亡　業者曝翻覆原因

鳥水裡放麵包　下秒手刀咬起大魚爽吃

更多

最夯影音

更多
大年初三命案！嘉義男遭4人痛毆…倒地2小時才發現死亡已屍僵

大年初三命案！嘉義男遭4人痛毆…倒地2小時才發現死亡已屍僵
驚悚畫面！地主兒借錢不成竟燒屋　梨山果農損失600萬淚控惡行

驚悚畫面！地主兒借錢不成竟燒屋　梨山果農損失600萬淚控惡行

花蓮鯉魚潭驚傳天鵝船翻覆　1家3代5口落水...9歲男童不治

花蓮鯉魚潭驚傳天鵝船翻覆　1家3代5口落水...9歲男童不治

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽遭壓地狂踹...淚控差點死在漢神巨蛋(更)

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽遭壓地狂踹...淚控差點死在漢神巨蛋(更)

恐怖縱火畫面曝！屏東油漆工投擲「松香水彈」　火車站外爆尖叫(更)

恐怖縱火畫面曝！屏東油漆工投擲「松香水彈」　火車站外爆尖叫(更)

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面