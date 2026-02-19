花蓮9歲童鯉魚潭遊湖翻船溺亡　業者曝天鵝船翻覆原因

▲花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆5歲童溺斃，業者曝船隻翻覆原因。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟、趙蔡州／花蓮報導

花蓮市鄭姓一家三代五人19日天下午2點54分一起到花蓮鯉魚潭遊玩，全家人共乘天鵝船遊湖，不料過程中船身意外翻覆，導致一名9男童受困在翻覆的船艙底部，被救起時已無生命跡象，送醫後不治。業者表示，過去極少發生翻覆意外，不排除春節船隻密集產生的浪湧有關，詳細事故原因仍待警方釐清。

警方初步了解，鄭姓男童當時跟著父、母、祖父、姑姑等5人在鯉魚潭共乘天鵝船遊湖，全程均依規定穿著救生衣，不料船隻在距離北端岸邊約20公尺處突然翻覆，周圍其他船隻將4名大人救起，但未發現男童的身影，直到業者潛入水裡尋找，才發現男童受困在翻覆的船艙底部。

消防人員趕到現場後，發現男童已被業者及其他熱心遊客拉到岸上，但已無呼吸心跳，緊急送至花蓮慈濟醫院急救，但搶救仍不治。

目擊者指出，天鵝船疑似因鄰近的快艇經過產生波浪，才失穩翻覆。業者坦言，過去極少發生翻覆意外，不排除是春節船隻密集產生的浪湧有關。

花蓮警方表示，相關事發原因正積極調查釐清中，也提醒民眾搭乘遊覽船隻，除了須全程穿著救生衣外，更應隨時注意湖面波動，以免發生重心偏移導致危險。