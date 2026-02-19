雲林褒忠資源回收場大火！黑煙直衝天際　4縣市聯手搶救

▲雲林褒忠資源回收場下午2點多發生大火，黑煙猛烈竄天。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）



記者游瓊華、董美琪／雲林報導

雲林縣褒忠鄉龍岩村今（19）日下午發生嚴重火警。位於三民路的一處資源回收場於14時09分傳出火訊，由於現場堆置大量易燃回收物，火勢一發不可收拾，猛烈火舌夾雜滾滾黑煙直竄天際，數公里外清晰可見，場面驚人。

跨縣市動員搶救

雲林縣消防局接獲報案後立即派員趕赴現場，因火場範圍廣大且濃煙密佈，消防局不斷加派人力與裝備。截至最新續報，雲林縣已出動各式消防車23部（包含9部大容量水庫車）、救護車2部，動員消防及義消人員共計88人，由第一大隊大隊長施義欣坐鎮指揮。

鑑於現場水資源調度與搶救難度，鄰近縣市亦發揮跨區助攻精神，嘉義縣、嘉義市及彰化縣消防局各派遣1部水庫車及6名隊員趕抵現場支援，形成4縣市聯手救災的規模。

重機具進場阻斷深層火源

由於資源回收場堆疊物極高且厚，內部極易產生深層復燃，救災指揮部已陸續增調共3部重機具（含挖土機200型）進入火場。現場影像顯示，怪手正配合消防水線進行翻堆作業，試圖挖開悶燒的回收廢料，以便消防員精準灑水灌救，防止火勢進一步擴散至鄰近的畜牧場設施。

濃煙威脅 縣府緊急呼籲

從空拍與路過民眾拍攝的畫面可見，大量漆黑濃煙隨風向飄散，嚴重影響周邊空氣品質與交通視線。雲林縣消防局特別提醒：

下風處居民請緊閉門窗：避免濃煙夾雜的異味與懸浮微粒進入室內。

減少外出：如需外出務必佩戴口罩，做好呼吸道防護。

請勿圍觀：切勿前往災害現場周邊駐足拍攝，以免影響消防車輛進出動線，並維護自身安全。

目前搶救行動仍在持續中，詳細起火原因及財產損失，將待火勢完全撲滅後，由消防局火調科進一步調查釐清。