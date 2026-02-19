快訊／屏東油漆工「過年被媽媽唸」縱火燒車搶超商　檢方聲押獲准

<br>

記者陳崑福、趙蔡州／屏東報導

屏東縣林邊鄉18日晚間發生縱火與強盜案，39歲蔡姓男子先朝停放在林邊火車站旁的車輛丟擲易燃物縱火，接著又持刀闖入超商搶走6000元，遭趕抵現場的警方火速逮捕。蔡嫌供稱，當天因被母親唸了幾句，心情不好才會拿工作用的松香水縱火，19日訊後被檢方聲請羈押，法院晚間審理後裁准羈押。

▲屏東林邊油漆工投擲松香水彈縱火。（圖／民眾提供）

目擊民眾拍下畫面，當時蔡嫌站在火車高架橋下，雙手持已經點火的易燃物，隨後朝著身旁的汽機車投擲，現場響起一聲玻璃碎裂聲響，隨後炸出猛烈火光，目擊民眾嚇到放聲尖叫，現場瀰漫異樣恐懼。而蔡嫌在縱火後，往超商方向前進，沿途破壞2輛汽車，隨後走進超商內行搶，得手6000元，在走出超商時當場遭員警逮捕。

警方初步調查，蔡嫌為一名油漆工人，縱火使用的並非汽油彈，而是高度易燃的有機溶劑「松香水」，警方也在蔡嫌林邊住處起出裝有松香水的塑膠桶。蔡嫌供稱，當天因被母親唸了幾句，心情不好才會拿工作用的松香水縱火。

屏東地檢署19日下午複訊後，認為蔡男涉犯刑法第175條第1項之放火罪與第330條第1項之加重強盜罪，犯罪嫌疑重大，且有逃亡及反覆實施之虞，有羈押之必要，依法向法院聲請羈押，法院晚間審理後裁准羈押蔡嫌。