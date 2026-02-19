快訊／英國王室震撼彈！　安德魯王子遭逮

▲英國前王子安德魯遭逮。（圖／路透）



記者董美琪／綜合報導

英國媒體《BBC News》報導指出，警方今天發布聲明表示，在一項調查行動中，於英格蘭諾福克郡拘捕一名60多歲男子，涉嫌在擔任公職期間有不當行為。警方同時在伯克郡與諾福克郡的住處展開搜索。

警方未公布姓名 僅證實60多歲男遭拘

聲明中並未點名被捕者身份，但確認該名男子目前仍在警方看管中，相關調查持續進行。

據了解，英國警方月初已評估一項舉報內容，指66歲的安德魯王子（Andrew Mountbatten-Windsor）在出任英國貿易特別代表期間，疑似向已故金融人物艾普斯坦（Jeffrey Epstein，又譯愛潑斯坦）洩露敏感資訊。

▼美國司法部公布艾普斯坦新照片。（圖／路透）



昔涉未成年性侵指控 2022年庭外和解

艾普斯坦於2019年身亡。他的性販運案受害者Virginia Giuffre曾於2021年提告，指控安德魯在她未成年時強迫發生性行為，雙方最終在2022年達成庭外和解協議。

目前警方並未說明是否與過去性侵指控直接相關，全案仍待後續調查釐清。

▼美國司法部1月底公開百萬份艾普斯坦相關文件。（圖／達志影像／美聯社）



▼美國司法部公開的艾普斯坦案文件中，出現比基尼的女子趴在桌子下。（圖／翻攝自美國司法部）

