春節24小時急診不打烊　醫福會林慶豐赴基隆醫院慰勉醫護

▲春節24小時急診全年無休，醫福會執行長林慶豐（左5）慰勉基隆醫院團隊。（圖／衛福部基隆醫院提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

大年初二送暖基層醫護！衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會（醫福會）執行長林慶豐昨（18日）蒞臨衛生福利部基隆醫院，慰問春節期間堅守崗位的醫護同仁，感謝第一線人員在年節期間持續守護市民健康，讓民眾安心過好年。院方除維持門急診正常運作外，也加開傳染病特別門診，加速分流看診，減輕急診壓力，全力守護市民健康與醫療品質。

醫福會執行長林慶豐於農曆新年期間，特別前往衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會所屬醫療機構關懷同仁，並至衛生福利部基隆醫院逐一向值班醫護致意，表達誠摯感謝與肯定，現場氣氛溫馨。

基隆醫院院長林三齊表示，感謝林慶豐執行長百忙之中撥冗到院關懷，為同仁加油打氣，也再次感謝醫福會長官長期以來對基隆醫院的支持與照顧，讓醫院能持續精進醫療服務品質。

基隆醫院指出，春節期間仍持續開設門診，提供必要醫療服務，民眾若於假期間有回診或臨時就醫需求，皆可安心就診；急診更維持全年無休、24小時服務不中斷，全力守護市民健康。

此外，院方特別加開「傳染病特別門診」，提供成人及兒科病患分流看診，讓有傳染病就醫需求的民眾能更迅速獲得醫療照護，縮短候診時間，同時有效減輕急診負擔，確保急重症醫療量能與品質，提升整體就醫效率。

春節團圓時刻，醫護人員依然堅守崗位，默默守護社會安全網。基隆醫院也呼籲民眾外出走春及聚會時注意個人衛生與健康管理，如有不適儘早就醫，共同守護自己與家人的健康。