習近平施壓！軍售恐卡關　綠委籲藍白審預算：無自保決心美何必得罪中

▲民進黨立委王定宇。（圖／立委王定宇國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

外媒指出，美國第二批對台軍售因為中國國家主席習近平親自施壓，川普政府擔憂恐衝擊4月初「川習會」，導致該軍售案卡關。民進黨立委王定宇今（19日）分析為何這件事值得台灣關心與擔憂，如果川普認為台灣本身沒有決心提升自我防衛力量，他何必為了台灣去得罪中國？該動作會向國際傳遞「台灣根本不在乎自己安全」的錯誤訊息，呼籲藍白趕快審查相關預算。第二批軍售越慢公布，越可能產生變化，對台灣而言，不只是安全需要裝備的「量的變化」，更產生「質的變化」。

《華爾街日報》18日報導，近期美國對台第二批軍售方案目前正陷入停滯。知情官員指出，由於中國國家主席習近平親自施壓，加上川普政府內部擔憂此舉恐衝擊4月初的「川習會」，導致該軍售案目前被迫「卡關」，該方案包括一個愛國者防空飛彈營、IBCS及其他先進武器。

對此，王定宇今（19日）表示，川普去年底核准一批可說是史上最大筆的3千多億新台幣對台軍售案，包括最先進的M109A7自走砲以及大幅提升台灣陸軍感知系統的TAK系統，目前因藍白聯手不審查國防特別預算條例，導致台灣政府至今無法簽約，到今年3月15日左右，會有3項到期。1月份國際媒體又進一步報導，川普計劃再核准另一批近5千億新台幣的對台軍售。

王定宇指出，但近日包括《華爾街日報》等國際主流媒體報導，習近平對於美國對台軍售，特別是這兩次傳出的項目非常在意，正加大對華府的遊說，以及在台灣透過中共同路人阻撓這些軍售案預算通過。在這個背景下，《華爾街日報》報導指出，川普可能暫時擱置第二筆對台軍售案。

王定宇分析，整個事件可分為幾個層次值得台灣關心與擔憂。首先，台灣面對中國逐步加大對台軍事威脅，提升自我防衛力量非常重要，要提升嚇阻能力，要跟國際盟友建立鏈結的安全網絡，也要在台灣建立台美國防產業共同供應鏈，加大軍需縱深，這對台灣有經濟利益，也是安全必要。

王定宇說，現在第一筆3千多億軍售案因藍白聯手阻撓，無法往前走，第二批約5千億的軍售案又因前面的延宕，加上4月份川普要訪問中國、習近平加大在美國的遊說，以及習近平願意犧牲中國經濟，撒大錢也要攔下這些軍售案，而中共在台灣的協作者也傾全力破壞台美互信，以及軍售案預算可以付委審查，這些因素綜合起來，確實值得台灣擔憂。如果川普認為台灣本身沒有決心提升自我防衛力量，他何必為了台灣去得罪中國？

王定宇強調，第二筆軍售案對提升台灣防空力量、建立「台灣之盾」至關重要，如果因為第一筆的延宕，第二筆最佳決策時間應該是在2月份，因為4月份川普要訪問中國。如果這些在2、3月份無法定案，「台灣面對險峻的局勢，可能不是慢一點得到」，可能要面對這些保護台灣重要的軍事裝備取得，未來會非常困難，「已經不是慢得到了，可能會無法取得」。

王定宇另指出，川普在空軍一號脫口而出，正在跟習近平談對台軍售，這件事情台灣要密切注意。因為從雷根政府開始「對台六項保證」，裡頭第二項寫得非常清楚，「美國不同意對台軍售需要跟中華人民共和國討論」，這是長期以來台美互動的基本鐵律，美國政府絕對不會跟中國討論對台軍售的議題。

王定宇說，也因此川普的回答馬上引起華府智庫、參眾議員以及決策圈的關心。美國參議院多位參議員表達，美國對台的交往以及對台的軍售，絕對不與中國磋商，「這是對台基本的承諾，不能打破」，一旦打破這項承諾，「台美關係將會陷入中國更大的脅迫跟干預」。白宮發言體系也立刻發出聲明，美國政府對台的政策不變。

王定宇認為，我方目前還要觀察這件事的發展，希望川普只是表達跟習近平討論有關訪問中國的事宜，而不是就對台軍售向習近平進行磋商。若是前者，無可厚非；若創下美國對台軍售，美國總統跟中華人民共和國領導人討論的惡例，對台灣來說是一個非常不好的發展跟消息。

王定宇強調，第二筆對台軍售案越慢公布、越接近4月份川普訪中，越可能產生變化，對台灣來講，不單只是安全需要裝備的「量的變化」，更產生「質的變化」，我方必須加大在華府關心跟遊說的力道，也密切關注相關的局勢。

王定宇也說，第一筆對台軍售案藍白聯手杯葛相關預算，至今無法簽約，「如果我們自己都不在乎自己的安全了，國際的盟友美國，何必為你台灣擔心？」該動作會向國際傳遞「台灣根本不在乎自己安全」的錯誤訊息，對台灣是非常危險的訊號，呼籲在立法院就做立法者該做的事情，趕快審查國防預算、國防預算的特別條例。

「當我們重視自己的安全的時候，國際友人的關心才有意義」，王定宇表示，如同日本首相高市早苗所言，一個不願意保護自己的國家，全世界沒有人願意幫助它。「高市早苗對日本人民這麼說，那對台灣來講，何嘗不是一樣的道理？」呼籲藍白放下政黨惡鬥，盡快審查必要預算。