初四國道「11大地雷區」曝　3路段恐塞到隔天凌晨

▲大年初三發生多起交通事故。圖為木柵隧道事故。（圖／高公局提供）

記者許敏溶／台北報導

高公局表示，明（20日）大年初四，預估國道交通量為平日年平均的1.4倍，其中北向交通量可達75百萬車公里，為平日年平均的1.6倍。另明天有11處壅塞路段須注意，並有3路段塞至翌日凌晨，建議西部國道北向用路人，南部在上午9時前出發，中部12時前出發，國5北向用路人則在上午9時前出發。

今天是大年初三，高公局表示，截至17時，國道交通量為88.9百萬車公里，預估今日交通量為135百萬車公里，仍在預期範圍。另今天截至17時為止，共發生100件事故，相關事故均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅，例如16時25分在國3北向291.3公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外線車道，下午16時29分排除，但仍造成後方車流回堵3公里。

高公局指出，明天春節連續假期初四，以北返車流為主，預判重點壅塞路段共11處，包括：

北向：國1西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5宜蘭-坪林。

西向：國4潭子系統-豐勢；國6東草屯-霧峰系統；國10仁武-左營端等路段。

高公局也建議，明天西部國道北向用路人，南部地區在上午9時前出發，中部地區在中午12時前出發，國5北向用路人建議在上午9時前出發，節省寶貴時間。

明日國道相關疏導措施：

一、匝道封閉：

(1)10-18時國1仁德、虎尾北向入口及國1王田雙向入口。

(2)12-24時國1埔鹽系統、國3西濱北向入口。



二、高乘載管制：13-18時國1下營系統至頭份、國3官田系統至竹南、國5蘇澳至頭城各交流道之北向入口。



三、收費措施：單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費。



四、其他：開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

▲高公局預估明天有3處路段會塞到隔日凌晨。（圖／高公局提供）

