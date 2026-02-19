賴清德喊麥克風卡大隻！陳其邁綜藝魂大爆發：就是HIGHLIGHT這隻

▲陳其邁在臉書貼出照片，表示「麥克風」是這一隻 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

大年初二（18日）被總統賴清德點名「不可能輕鬆太久、未來麥克風會比較大隻」的高雄市長陳其邁，不只在走春發紅包時正面回應，也在臉書幽默發文「自嘲」一番，「陳三歲」再度正常發揮，讓網友直呼市長根本自帶綜藝魂。

陳其邁在臉書貼出照片笑說，「其實，昨天賴清德總統說的我以後會拿『麥克風比較大支』，就是這一支啦！」原來他手上拿的是即將登場的高雄櫻花季韓團HIGHLIGHT應援手燈。近期不少粉絲帶著各式應援燈與他合照，他也順勢搭上演唱會話題，展現親民一面。

貼文中，他也不忘推廣高雄演唱會經濟。市府疫後持續推動大型演出，透過商圈夜市券、交通動線引導與全市應援等活動，吸引國際巨星與國內外歌迷造訪。統計2025年共有109場演唱會在高雄舉辦，吸引163萬人次到訪，帶動交通、餐飲與旅宿商機，創造52億元產值。

而在廟宇走春行程中，陳其邁則回歸市政本色。他表示，市政工作一分一秒都不能鬆懈，「也一定會跟我們中央及國會合作」，希望高雄一天比一天更加進步。他也到永安區永安宮、茄萣區萬福宮、湖內區慈濟宮及路竹區天后宮參香祈福，發送「超人力霸王」一元小紅包，祈求高雄百工百業繁榮賺大錢。

不過回到臉書，「陳三歲」依舊在線。他還笑問，「以後拿這支比較大支的麥克風唱歌，會不會比較好聽？」甚至引用歌詞「留戀不放手、等到風景都看透⋯看細水長流」，讓網友紛紛留言笑說，「市長別唱了，專心拚經濟就好」、「這支真的比較大支」。