2026年人民幣預期「升值」　中國人旅遊「出境笑，入境愁」

文／中央社

2026年中國擁有史上最長的9天春節假期，熱門出境遊產品1月時已一位難求。隨著人民幣預期升值，中國民眾出外旅遊成本下降，但外國人赴中國旅遊成本則增加，對中國飯店業及接待外國人的旅遊業是一大考驗。

在岸人民幣滙率過去一年顯著回升，從2025年年初約7.3元兌1美元一路攀升，至2025年底更升破7元大關，累計升值約4.43%，終結了2022至2024年連續3年兌美元貶值的趨勢，並創5年來最大年度升幅。

踏入2026年，多家國際投行和機構一致看好人民幣會持續升值，甚至預測滙率將觸及6.7至6.8區間。

人民幣升值對中國民眾出境旅遊大有裨益。以人民幣兌美元由7.3升至6.8計算，中國遊客出國消費相當於打了93折；反觀外國人到中國旅遊，成本則增加了約7%，即同樣拿1000美元換匯，會比以前少了人民幣500元。

微信公眾號「北風窗」刊文提到，一名中國某飯店高管今年1月間表示，去年1月已有不少春節前後的訂單（去年中國春節假期是1月底至2月初），但今年1月訂單卻斷崖式下跌，心裡不禁發慌。

文中提到，2026年中國旅遊業的競爭對手不再是「隔壁省分」，而是全球匯率處於低檔的國家。過去2年中國打開國門，用免簽政策向世界釋出善意，很多外國人赴中國旅遊，省下幾十甚至上百美元的簽證費。

但現在匯率上漲，對於一個精打細算的背包客，或者帶著全家出遊的美國中產階層來說，便會算清楚這筆帳，每晚飯店、吃飯、乘車、購物都貴了。

文中表示，價格優勢下降，剩下的是赤裸裸的體驗比併。同時出現一種殘酷現實，就是外國人猶豫是否到中國旅遊，但中國人尤其是有消費能力的一群，當他們發現到東南亞比到三亞、江浙滬划算，便會毫不遲疑收拾行李前往機場。