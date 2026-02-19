春節連假交安不鬆懈　永康警10天酒駕大執法取締106件

▲春節連假交安不鬆懈，台南市警永康分局10天酒駕大執法取締106件，有效打擊酒駕交通重大違規。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



2026年春節連假自2月14日至22日為期9天，為確保交通順暢與行車安全，台南市警永康分局超前部署，自連假前1日即於大灣交流道、永康交流道及台1線、台20線等重要路段規劃12處交通崗，加強疏導勤務，同時針對易飲酒場所及易發生酒駕路段，連續10天實施取締酒駕交通大執法。



永康分局表示，截至目前連假期間轄區交通大致順暢，未發生重大壅塞情事。僅連假首日大灣交流道因匝道儀控措施，導致車流於平面道路緩慢等候上高速公路，分局立即啟動快暢機制，由勤務中心指派警力前往疏導，並透過即時監控系統掌握車流動態，交通業務組同步橫向聯繫交通部高速公路局，彈性放寬及延長匝道儀控秒數，約3分鐘內即排除壅塞，恢復順暢通行。



交通組長葉敏旭指出，連續10天酒駕大執法，前5日即取締14件；統計2026年迄今共取締106件，較2025年同期83件增加23件，增幅達28%。另2026年迄今酒駕交通事故14案，較去年同期15案減少1案，顯示強勢執法對防制酒駕肇事已發揮一定成效。



永康分局長洪宏榮提醒，春節連假尚餘5天，19日起連續3天（農曆初三至初五），仁德交流道國道1號北向匝道口上午10時至晚間6時實施封閉；若大灣交流道同步進行匝道儀控，平面道路恐易壅塞。建議民眾多利用替代道路前往永康交流道，避開車流尖峰，並配合現場交管人員指揮，隨時注意前方路況，共同維護路口交通安全與秩序。



警方也再次呼籲，年節聚餐頻繁，酒後切勿駕車，應改搭計程車或由親友接送。團圓可以盡興，但回家的路，一定要平安。