486先生曝曾想捐3億助造潛艦　王定宇證實：非錢問題！是親中政黨阻撓

電商網紅「486先生」今（19日）自曝，在國造潛艦預算遭凍結時，自己曾找上綠委王定宇，表達願意支付3億元的意願，王定宇則安撫，會想辦法來解套，要他別急。對此，王定宇證實，確實有這件事，感謝他的愛國心，但台灣不是錢的問題，而是親中政黨在立法院阻撓預算的編列、處處唱衰自己的國家。

王定宇說明，大約在去年，因為國民黨提案將潛艦預算凍結一半，並一直刁難後續艦建造的預算，國人都擔憂，「海鯤潛艦後續艦如果不造，它變成一個孤兒潛艦，沒辦法發揮潛艦艦隊保護台灣的戰力」，當時在立院，藍白聯手一直阻撓、一直唱衰潛艦國造，說潛艦不會成、不會浮、浮起來就給你錢等，「486先生願意拿他個人的所得，希望能夠捐出他財產當中的3億，幫助我們潛艦國造的計畫，那我當時是向他表達，謝謝他的愛國心」。

「我們國家不是沒有錢」，王定宇指出，台灣從蔡英文政府到賴清德政府，總體經濟表現非常好，經濟規模放大將近1倍，稅收可以建造基礎建設、提升老人孩童福利，同時也發展台灣軍工業，投資不管是飛機國造或是軍艦、潛艦國造。

「所以台灣不是錢的問題，是在立法院裡面，親中的政黨阻撓預算的編列，或者處處唱衰自己的國家，刁難所有的潛艦國造的計畫，我們真正面對的問題是這個」，王定宇強調，不是錢的問題，是政治環境，藍白聯手阻撓國防上面的需求。

王定宇指出，經過這1年來，海鯤號從泊港測試（HAT）到海上測試（SAT），現在連潛航50米左右的深度都已經做完，接下來要進行深航的潛航測試，可說是一步步走得非常踏實，也讓國人非常感動。

王定宇認為，民間對潛艦國造、台灣國防提升擔憂到願意捐出自己的財產來幫助國家提升國防安全，「我們希望在立法院的立委同仁們，不管你是哪一個政黨，能夠聽見人民這個聲音」，台灣人民對於國家安全非常重視，國防安全的提升超越黨派需求，只有國家安全，跟國際建立安全網路，在這發展民主自由、政黨競爭才有意義。

王定宇說，感謝486先生願意捐出自己巨額財產、愛台灣的那一顆心，但台灣目前不管是潛艦國造、軍艦國造或是高教機國造，「我們國家的預算是夠的，是立法院藍白聯手不審預算、不給預算，問題是在這裡」，希望越來越多國人關心國家安全議題，能喚起藍白，了解國家安全超越黨派，「我們一起好好在立法院把相關的預算，可以嚴格把關，但是請開始審查」。

「再阻撓下去，國際友人看不下去，其實身為當事人的台灣人民會更看不下去」，王定宇直言，希望過年後有好消息，也謝謝民間友人願意挹注潛艦國造，「目前我們沒有這個機制，我們也不需要，我們反而希望這樣的精神、這樣的呼喚，能夠讓立法院藍白醒過來，回到我們國家的正軌上，好好審查國防所需要的預算」。