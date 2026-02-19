　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／高雄行人帝王條款破功！左轉撞人還炸街　救護員連喊關音響

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市三民區十全三路與德旺街口，2月12日晚上9點39分發生一起車禍事故。《ETtoday新聞雲》記者在現場直擊，一名71歲李姓男子駕駛自小客車沿德旺街由南往北行駛，左轉十全三路時疑因天色昏暗、A柱視線死角，加上未注意前方狀況，擦撞正在行走的67歲黃姓男子，黃男手腳輕微擦挫傷，後續由救護人員送往高醫包紮；李男酒測值為0，無酒駕情事。

▲男子在過馬路時，被撞倒在地上 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲男子在過馬路時，被撞倒在地上 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲男子在過馬路時，被撞倒在地上 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲受傷男子被送上救護車 。（圖／記者吳奕靖攝）
▲男子在過馬路時，被撞倒在地上 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲路口監視器拍下撞擊瞬間 。（圖／記者吳奕靖攝）

事發當下路口車流不小，銀色自小客車停在斑馬線附近，雙黃燈閃爍，而一名男子就躺在路中間，一動也不動，記者在第一時間協助通報，並在現場等待救護車到場。救護車抵達後，後車門打開，救護員立即上前評估黃男傷勢、協助處置並準備送醫。不過就在救護人員展開作業時，肇事車輛音響聲卻越開越大，現場一度宛如「炸街」，救護員只能提高音量多次要求關掉喇叭、避免影響救護溝通與判斷，尷尬畫面也讓圍觀民眾直搖頭。

警方到場後在車後方擺放三角警示架示警，並拉開管制範圍，引導車輛改道通行。另一名員警拿著測距輪沿著路口來回丈量，地面上也可見放置的標記點，逐一釐清撞擊位置與行進軌跡；警方指出，初步研判事故原因為駕駛左轉時視線受限、未注意前方行人而發生擦撞，後續將依程序調查釐清責任歸屬。

▲男子在過馬路時，被撞倒在地上 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲員警抵達現場疏導交通，同時量測肇事現場 。（圖／記者吳奕靖攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
74 0 7511 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
花蓮9歲童鯉魚潭溺亡　業者曝天鵝船翻覆原因
雲林回收場嚴重火警！4縣市聯手搶救
凱莉結婚10年「年夜飯各回各家」　兩派網戰翻
快訊／屏東油漆工「過年被媽媽唸」縱火燒車搶超商　遭檢方聲押
快訊／英國王室震撼彈！安德魯王子遭逮
初四水氣增多！明北北基、東半部有雨

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／屏東油漆工「過年被媽媽唸」縱火燒車搶超商　檢方聲押獲准

花蓮9歲童鯉魚潭遊湖翻船溺亡　業者曝天鵝船翻覆原因

荷包注意！彰化科技執法再增加　紅牌重機破百分貝成噪音王

雲林褒忠資源回收場大火！黑煙直衝天際　4縣市聯手搶救

鄰居糾紛「強拍無辜幼童」　婦人手機被摔壞還得賠3萬9千元

重案回顧／李鴻淵血洗康建狠奪4命！「牛樟芝之父」終生認知障礙

獨／高雄行人帝王條款破功！左轉撞人還炸街　救護員連喊關音響

快訊／花蓮鯉魚潭驚傳天鵝船翻覆　1家3代5口落水9歲男童不治

失智夫捷運站走丟...妻攔警車求援　警調監視器迅速找回

派出所變成冒險關卡　小二生體驗警察裝備直呼像開寶箱

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴總統變身賴醫師！屏東南州精明寶宮參拜　遇婦昏倒立即上前關心

即使是火星人更要努力，恰式教學Team Taiwan – 【再起 彭政閔】

主委親自回感染諾羅病毒

離譜畫面曝！除夕夜嫌4歲女太吵　狠父竟趕下車丟包4線大馬路

招財狗1

離譜畫面曝！除夕夜嫌4歲女太吵　狠父竟趕下車丟包4線大馬路

王淨誤答「飛龍在天→天龍八部？」 柯震東根本遊戲王「閃電五連鞭也懂」

快訊／屏東油漆工「過年被媽媽唸」縱火燒車搶超商　檢方聲押獲准

花蓮9歲童鯉魚潭遊湖翻船溺亡　業者曝天鵝船翻覆原因

荷包注意！彰化科技執法再增加　紅牌重機破百分貝成噪音王

雲林褒忠資源回收場大火！黑煙直衝天際　4縣市聯手搶救

鄰居糾紛「強拍無辜幼童」　婦人手機被摔壞還得賠3萬9千元

重案回顧／李鴻淵血洗康建狠奪4命！「牛樟芝之父」終生認知障礙

獨／高雄行人帝王條款破功！左轉撞人還炸街　救護員連喊關音響

快訊／花蓮鯉魚潭驚傳天鵝船翻覆　1家3代5口落水9歲男童不治

失智夫捷運站走丟...妻攔警車求援　警調監視器迅速找回

派出所變成冒險關卡　小二生體驗警察裝備直呼像開寶箱

快訊／屏東油漆工「過年被媽媽唸」縱火燒車搶超商　檢方聲押獲准

馬尼拉華人區分屍案　塑膠桶打開竟是遺體！嫌犯自稱台灣人

花蓮9歲童鯉魚潭遊湖翻船溺亡　業者曝天鵝船翻覆原因

荷包注意！彰化科技執法再增加　紅牌重機破百分貝成噪音王

Seedance能重現「DeepSeek時刻」？　陸媒潑冷水：複製不了

分析／蔣萬安推「無菸城市」口號或硬仗？　找藍委先修法才實際

年節心血管急診量暴增　醫曝「4大變因疊加」：血栓風險常被忽略

雲林褒忠資源回收場大火！黑煙直衝天際　4縣市聯手搶救

鄰居糾紛「強拍無辜幼童」　婦人手機被摔壞還得賠3萬9千元

被前男友羞辱醜！21歲櫻花妹砸19萬整形重生　換臉對比照曝

吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

社會熱門新聞

37歲女下體遭踢裂爆血　疑人肉佔停車位起禍端

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽淚控差點死在漢神巨蛋

獨／菜市場之花正面曝！亮麗直播主慘被踢裂下體

初二回娘家傳悲劇　家人驚見他陳屍浴室

漢神巨蛋認了監視器死角！37歲媽遭踢裂下體淚求畫面

4口春遊成死別！媽媽長春祠「犁田」搶救不治

澎湖村長自撞「與妻雙亡」！娘家宴完遇劫

花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆　1家3代5口落水9歲男童不治

大年初三命案！嘉義男遭4人痛毆倒地亡

獨／汽車硬闖新樂街夜市　人海「護送」2hrs脫困

台中高樓深夜大火　警消救出受困7人

快訊／高雄驚傳墜樓！1人倒臥立體停車場前死亡

即／港男陳屍台北5星飯店　母崩潰後天來台認屍

獨／男師害慘單親媽　家屬控生前不探視死後猛上香

更多熱門

相關新聞

大年初三命案！嘉義男遭4人痛毆倒地亡

大年初三命案！嘉義男遭4人痛毆倒地亡

嘉義火車站大年初三傳出命案，警方初步了解，一名張姓男子(62歲)疑似因撿拾回收物糾紛，遭到另外4人毆打，隨後被發現倒臥在火車站前地下道出口處一動不動，警方獲報後到場檢視，赫見張男已經明顯死亡，且出現「屍僵」，目前警方已將涉案的4人全數逮捕帶回，並依傷害致死罪送辦。

陳柯另類同框！賴清德暗示下一步⋯陳其邁給答案

陳柯另類同框！賴清德暗示下一步⋯陳其邁給答案

獨／機車男翻2圈滑10m　酒駕爆表撞噴畫面曝

獨／機車男翻2圈滑10m　酒駕爆表撞噴畫面曝

獨／菜市場之花正面曝！亮麗直播主慘被踢裂下體

獨／菜市場之花正面曝！亮麗直播主慘被踢裂下體

賓士A35「半顆頭」失蹤　警當場抓喪屍

賓士A35「半顆頭」失蹤　警當場抓喪屍

關鍵字：

高雄三民車禍左轉撞人行人炸街帝王條款影音

讀者迴響

熱門新聞

37歲女下體遭踢裂爆血　疑人肉佔停車位起禍端

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽淚控差點死在漢神巨蛋

吊車大王擁4妻「初二怎回娘家」？解決方法超霸氣

獨／菜市場之花正面曝！亮麗直播主慘被踢裂下體

今初三「赤狗日」過年最凶　6禁忌一次看

情侶出國玩「回飯店會做什麼？」　網吐實話

對另一半斤斤計較星座Top 3

雪碧首度爆「黃明志謝侑芯交往中」！

初二回娘家傳悲劇　家人驚見他陳屍浴室

只賣新台幣20萬！Nissan「全新7人座MPV」發表

鳥水裡放麵包　下秒手刀咬起大魚爽吃

漢神巨蛋認了監視器死角！37歲媽遭踢裂下體淚求畫面

4口春遊成死別！媽媽長春祠「犁田」搶救不治

帶客戶看房「發現明顯變化！」　房仲：影響轉手與保值

八德女客中10萬竟沒發現　彩券行急發文尋人

更多

最夯影音

更多
賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝
吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴總統變身賴醫師！屏東南州精明寶宮參拜　遇婦昏倒立即上前關心

賴總統變身賴醫師！屏東南州精明寶宮參拜　遇婦昏倒立即上前關心

即使是火星人更要努力，恰式教學Team Taiwan – 【再起 彭政閔】

即使是火星人更要努力，恰式教學Team Taiwan – 【再起 彭政閔】

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面