獨／高雄行人帝王條款破功！左轉撞人還炸街　救護員連喊關音響

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市三民區十全三路與德旺街口，2月12日晚上9點39分發生一起車禍事故。《ETtoday新聞雲》記者在現場直擊，一名71歲李姓男子駕駛自小客車沿德旺街由南往北行駛，左轉十全三路時疑因天色昏暗、A柱視線死角，加上未注意前方狀況，擦撞正在行走的67歲黃姓男子，黃男手腳輕微擦挫傷，後續由救護人員送往高醫包紮；李男酒測值為0，無酒駕情事。

▲男子在過馬路時，被撞倒在地上 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲受傷男子被送上救護車 。（圖／記者吳奕靖攝）



▲路口監視器拍下撞擊瞬間 。（圖／記者吳奕靖攝）



事發當下路口車流不小，銀色自小客車停在斑馬線附近，雙黃燈閃爍，而一名男子就躺在路中間，一動也不動，記者在第一時間協助通報，並在現場等待救護車到場。救護車抵達後，後車門打開，救護員立即上前評估黃男傷勢、協助處置並準備送醫。不過就在救護人員展開作業時，肇事車輛音響聲卻越開越大，現場一度宛如「炸街」，救護員只能提高音量多次要求關掉喇叭、避免影響救護溝通與判斷，尷尬畫面也讓圍觀民眾直搖頭。

警方到場後在車後方擺放三角警示架示警，並拉開管制範圍，引導車輛改道通行。另一名員警拿著測距輪沿著路口來回丈量，地面上也可見放置的標記點，逐一釐清撞擊位置與行進軌跡；警方指出，初步研判事故原因為駕駛左轉時視線受限、未注意前方行人而發生擦撞，後續將依程序調查釐清責任歸屬。

▲員警抵達現場疏導交通，同時量測肇事現場 。（圖／記者吳奕靖攝）