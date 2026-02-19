一開年節禮盒！烏魚子「整片黑到發亮」嚇到她　內行卻搶著要

▲烏魚子。（示意圖／報系資料照）

文／CTWANT

農曆春節親朋好友之間通常會互贈年節禮品，近日有民眾收到朋友送的烏魚子，開箱發現顏色與常見的橘紅色不同，反而是黑黑的，讓她擔憂是否還能食用，將其拍照PO網詢問，貼文曝光後意外引發大批網友熱烈討論。

一名女子在臉書社團發文分享，收到朋友贈送的烏魚子，但打開後卻發現顏色與常見橘紅色不同，反而呈現黑得發亮的外觀，不免疑惑與擔心，直言從未見過這種樣貌，甚至「沒勇氣打開」，也不知道該如何料理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，底下吸引大票網友留言討論，有不少網友認為烏魚子變黑，可能是冷藏時間過長或保存不當造成，其中有過來人分享，曾將正常顏色的烏魚子長時間放在冰箱，顏色逐漸轉深甚至發黑，氣味也變得更腥；另外，也有人指出，若冷凍保存得當通常不易變色，若已出現明顯異味，建議避免食用。

但有不少內行人指出，這種顏色可能是俗稱的「血子」或「血烏魚子」，多半是在捕撈或處理過程中因碰撞造成內出血，導致魚卵顏色變深。部分人表示，血子風味較一般烏魚子更濃郁、腥味也更重，但只要處理得當仍可食用，甚至有人認為口感別具特色。常見料理方式包括先以酒汆燙去腥，再煎或烤至表面起泡，切片搭配蒜苗、蘋果或白蘿蔔食用，也有人推薦切丁炒飯。

除此之外，也有人直言「血子」只是商家對瑕疵品的美化說法，並不代表品質較好；也有人認為顏色變深代表放置過久，可能接近變質，基於健康考量應丟棄。整體討論呈現兩極，有人視為風味濃厚的特殊食材，也有人認為腥味重或疑似變質而不敢嘗試。

延伸閱讀

▸ 過年走春當心！病毒傳播風險升高 初二腹瀉、流感急診破6千人次

▸ 男子開車2小時參觀2億豪宅嘆：永遠買不起 22天後幸運變屋主

▸ 原始連結