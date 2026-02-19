　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

一開年節禮盒！烏魚子「整片黑到發亮」嚇到她　內行卻搶著要

打開年節禮盒嚇一跳！烏魚子整片「黑到發亮」　內行人竟搶著要

▲烏魚子。（示意圖／報系資料照）

文／CTWANT

農曆春節親朋好友之間通常會互贈年節禮品，近日有民眾收到朋友送的烏魚子，開箱發現顏色與常見的橘紅色不同，反而是黑黑的，讓她擔憂是否還能食用，將其拍照PO網詢問，貼文曝光後意外引發大批網友熱烈討論。

一名女子在臉書社團發文分享，收到朋友贈送的烏魚子，但打開後卻發現顏色與常見橘紅色不同，反而呈現黑得發亮的外觀，不免疑惑與擔心，直言從未見過這種樣貌，甚至「沒勇氣打開」，也不知道該如何料理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，底下吸引大票網友留言討論，有不少網友認為烏魚子變黑，可能是冷藏時間過長或保存不當造成，其中有過來人分享，曾將正常顏色的烏魚子長時間放在冰箱，顏色逐漸轉深甚至發黑，氣味也變得更腥；另外，也有人指出，若冷凍保存得當通常不易變色，若已出現明顯異味，建議避免食用。

但有不少內行人指出，這種顏色可能是俗稱的「血子」或「血烏魚子」，多半是在捕撈或處理過程中因碰撞造成內出血，導致魚卵顏色變深。部分人表示，血子風味較一般烏魚子更濃郁、腥味也更重，但只要處理得當仍可食用，甚至有人認為口感別具特色。常見料理方式包括先以酒汆燙去腥，再煎或烤至表面起泡，切片搭配蒜苗、蘋果或白蘿蔔食用，也有人推薦切丁炒飯。

除此之外，也有人直言「血子」只是商家對瑕疵品的美化說法，並不代表品質較好；也有人認為顏色變深代表放置過久，可能接近變質，基於健康考量應丟棄。整體討論呈現兩極，有人視為風味濃厚的特殊食材，也有人認為腥味重或疑似變質而不敢嘗試。

延伸閱讀
過年走春當心！病毒傳播風險升高　初二腹瀉、流感急診破6千人次
男子開車2小時參觀2億豪宅嘆：永遠買不起　22天後幸運變屋主
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
74 0 7511 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
花蓮9歲童鯉魚潭溺亡　業者曝天鵝船翻覆原因
雲林回收場嚴重火警！4縣市聯手搶救
凱莉結婚10年「年夜飯各回各家」　兩派網戰翻
快訊／屏東油漆工「過年被媽媽唸」縱火燒車搶超商　遭檢方聲押
快訊／英國王室震撼彈！安德魯王子遭逮
初四水氣增多！明北北基、東半部有雨

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

過年「舊襪子」別急著丟！擦紗窗清潔力超猛　5神用途曝光

初四國道「11大地雷區」曝　3路段恐塞到隔天凌晨

斥資三千萬　東海打造全台最強大學AI算力中心

一開年節禮盒！烏魚子「整片黑到發亮」嚇到她　內行卻搶著要

春節走春新玩法！「觀察路人」冥想術：不擠人也能療癒身心

蹦蹦車載客35年「下雪也營業」　站長親揭名稱來由

被通知訂單待確認！　他急取消「慘損失10萬」來不及了

高雄人身分曝！Fumi阿姨換上「雄中制服」拜年　全場狂讚清純

「體能差」比抽菸、糖尿病更致命　醫曝數據：死亡風險高3倍

為1cm打玻尿酸！小弟弟這size就夠用　女醫揭關鍵真相：要夠硬

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴總統變身賴醫師！屏東南州精明寶宮參拜　遇婦昏倒立即上前關心

即使是火星人更要努力，恰式教學Team Taiwan – 【再起 彭政閔】

主委親自回感染諾羅病毒

離譜畫面曝！除夕夜嫌4歲女太吵　狠父竟趕下車丟包4線大馬路

招財狗1

離譜畫面曝！除夕夜嫌4歲女太吵　狠父竟趕下車丟包4線大馬路

王淨誤答「飛龍在天→天龍八部？」 柯震東根本遊戲王「閃電五連鞭也懂」

過年「舊襪子」別急著丟！擦紗窗清潔力超猛　5神用途曝光

初四國道「11大地雷區」曝　3路段恐塞到隔天凌晨

斥資三千萬　東海打造全台最強大學AI算力中心

一開年節禮盒！烏魚子「整片黑到發亮」嚇到她　內行卻搶著要

春節走春新玩法！「觀察路人」冥想術：不擠人也能療癒身心

蹦蹦車載客35年「下雪也營業」　站長親揭名稱來由

被通知訂單待確認！　他急取消「慘損失10萬」來不及了

高雄人身分曝！Fumi阿姨換上「雄中制服」拜年　全場狂讚清純

「體能差」比抽菸、糖尿病更致命　醫曝數據：死亡風險高3倍

為1cm打玻尿酸！小弟弟這size就夠用　女醫揭關鍵真相：要夠硬

快訊／屏東油漆工「過年被媽媽唸」縱火燒車搶超商　檢方聲押獲准

馬尼拉華人區分屍案　塑膠桶打開竟是遺體！嫌犯自稱台灣人

花蓮9歲童鯉魚潭遊湖翻船溺亡　業者曝天鵝船翻覆原因

荷包注意！彰化科技執法再增加　紅牌重機破百分貝成噪音王

Seedance能重現「DeepSeek時刻」？　陸媒潑冷水：複製不了

分析／蔣萬安推「無菸城市」口號或硬仗？　找藍委先修法才實際

年節心血管急診量暴增　醫曝「4大變因疊加」：血栓風險常被忽略

雲林褒忠資源回收場大火！黑煙直衝天際　4縣市聯手搶救

鄰居糾紛「強拍無辜幼童」　婦人手機被摔壞還得賠3萬9千元

被前男友羞辱醜！21歲櫻花妹砸19萬整形重生　換臉對比照曝

即使是火星人更要努力，恰式教學Team Taiwan – 【再起 彭政閔】

生活熱門新聞

吊車大王擁4妻「初二怎回娘家」？解決方法超霸氣

今初三「赤狗日」過年最凶　6禁忌一次看

情侶出國玩「回飯店會做什麼？」　網吐實話

年假剩4天！一票人愣住「1狀況大崩壞」網吵翻

國道3路段「紫爆」　最慘時速剩12公里

明雨區擴大　降8℃時間曝

交往3年「愣見男友約砲」　女友心死：畫面揮之不去

尪結紮又中疑被綠！妻怒「你的種給我1000萬」結局曝

大樂透加碼「今6生肖好運」　招財數字曝

北捷地圖為何不是北方在上？內行揭關鍵原因

最想踢掉佛跳牆的哪樣料？　網點名1食材

乘客罵哭空服員　華航座艙長高EQ處理獲讚「帥爆」

人妻嘆「婚後討厭過年」曝原因　網：要反抗

韓國買水！女友「喝一口噴出來」真相崩潰

更多熱門

相關新聞

過年「澱粉零食」熱量換算曝！營養師激推烏魚子

過年「澱粉零食」熱量換算曝！營養師激推烏魚子

春節期間，親友相聚少不了零食作伴，但小心一塊接一塊害熱量爆掉！被譽為最美營養師高敏敏近日發文提醒，許多看似不佔胃的精緻零食，其實熱量驚人，她特別整理出「零食熱量換算表」，其中沙琪瑪奪下冠軍，吃一個就等於攝取3/4碗飯的熱量。不過，在一片澱粉零食中，高敏敏透露自己其實更推薦「烏魚子」，其營養價值遠勝加工零食。

口湖休息站推「魚三寶」　旅客帶回雲林好滋味

口湖休息站推「魚三寶」　旅客帶回雲林好滋味

無印良品首度開賣年貨烏魚子

無印良品首度開賣年貨烏魚子

魁力屋新光南西1/16開幕推買1送1

魁力屋新光南西1/16開幕推買1送1

東港王爺生免費請客　580斤烏魚子大放送

東港王爺生免費請客　580斤烏魚子大放送

關鍵字：

烏魚子春節禮物血子保存方法食用安全

讀者迴響

熱門新聞

37歲女下體遭踢裂爆血　疑人肉佔停車位起禍端

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽淚控差點死在漢神巨蛋

吊車大王擁4妻「初二怎回娘家」？解決方法超霸氣

獨／菜市場之花正面曝！亮麗直播主慘被踢裂下體

今初三「赤狗日」過年最凶　6禁忌一次看

情侶出國玩「回飯店會做什麼？」　網吐實話

對另一半斤斤計較星座Top 3

雪碧首度爆「黃明志謝侑芯交往中」！

初二回娘家傳悲劇　家人驚見他陳屍浴室

只賣新台幣20萬！Nissan「全新7人座MPV」發表

鳥水裡放麵包　下秒手刀咬起大魚爽吃

漢神巨蛋認了監視器死角！37歲媽遭踢裂下體淚求畫面

4口春遊成死別！媽媽長春祠「犁田」搶救不治

帶客戶看房「發現明顯變化！」　房仲：影響轉手與保值

八德女客中10萬竟沒發現　彩券行急發文尋人

更多

最夯影音

更多
賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝
吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴總統變身賴醫師！屏東南州精明寶宮參拜　遇婦昏倒立即上前關心

賴總統變身賴醫師！屏東南州精明寶宮參拜　遇婦昏倒立即上前關心

即使是火星人更要努力，恰式教學Team Taiwan – 【再起 彭政閔】

即使是火星人更要努力，恰式教學Team Taiwan – 【再起 彭政閔】

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面