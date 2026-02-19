春節遊鹽山人潮爆滿　南消三大進駐宣導禁燃天燈守平安

▲春節期間七股鹽山遊客人潮湧現，消防人員現場加強防火宣導。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

春節連假期間，七股鹽山遊客中心湧入大量觀光人潮，成為熱門走春景點。為確保公共安全，台南市政府消防局第三大隊七股消防分隊特別結合景區活動實施擴大防火宣導，提醒民眾歡慶佳節之餘，更要時刻繃緊防火安全這條線。

消防人員針對遊客與周邊攤商加強宣導「禁止燃放天燈」、「嚴禁未經申請田野引火燃燒」及「公共場所逃生安全」等重點。由於春節期間氣候乾燥、風勢強勁，七股地區多為空曠鹽田與草叢，一旦違法施放天燈或私自火燒雜草，火勢極易隨風蔓延，後果不堪設想。

七股消防分隊現場發放宣導單張，提醒民眾切勿以身試法。依據本市相關規定，未經申請核准不得田野引火燃燒或燃放天燈，違者將面臨高額罰鍰。針對人潮密集的遊客中心，也同步宣導室內公共空間避難動線與消防設備辨識，並呼籲場域管理單位保持逃生通道暢通，確保緊急時刻能迅速疏散。

第三大隊大隊長鄭誌峰表示，春節是火災高風險時期，郊區常因祭祀或清理環境私自焚燒雜草，加上強風助長，往往讓消防人員疲於奔命。他強調，守護自然景觀與公共安全是全民責任，希望透過熱門景點的實體宣導，讓防災意識深植人心，減少人為疏忽釀災。

消防局長楊宗林指出，春節期間各景區公共安全查察是重點工作，除強化違法燃放天燈與露天焚燒的危險性宣導外，也要求基層同仁走進人群，提升民眾在公共場所的防災知識。

台南市長黃偉哲表示，七股鹽山是台南代表性地標之一，市府持續打造「平安旅遊環境」。透過消防局積極推廣禁燃天燈與田野禁燒政策，不僅預防草原與林地火災，更是守護珍貴生態資源與公共設施。他呼籲市民與遊客共同響應，以更環保、更安全的方式度過佳節，讓台南成為無災、韌性、幸福的宜居城市。春節出遊，人潮可以熱鬧，風景可以壯闊，但安全，永遠是最重要的風景。