波蘭總理呼籲公民「立刻離開伊朗」！　把握撤離機會

▲波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）19日呼籲，所有公民應該立刻離開伊朗，並警告撤離機會可能在幾小時之內結束。

波蘭媒體Onet Wiadomości報導，圖斯克19日在倫卡（Zielonce）的軍事技術武器裝備研究院（WITU）演習場，出席一場無人機武器系統公開測試時，發表了上述言論。

圖斯克說，「請立刻離開伊朗，並且在任何情況下都不要前往這個國家。我不想嚇唬任何人，但大家都很清楚我在說什麼。爆發衝突的可能性是非常真實的。」

BREAKING: Polish Prime Minister Donald Tusk says Polish citizens in Iran should leave immediately.



'In a few hours, there may be no more possibility to evacuate,' he says. https://t.co/PAiZ4D1jU3



???? Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/uSCO5X8Oew — Sky News (@SkyNews) February 19, 2026

他強調，「在接下來的幾小時、十幾小時或幾十個小時內，撤離的可能性將不復存在。請務必嚴肅對待此事。我們過去有過慘痛的經驗，有些人總是輕視這些呼籲。」

這番話一出，英國《路透社》及《天空新聞》、以色列ynet news及《耶路撒冷郵報》，還有《半島電視台》等各大阿拉伯媒體，紛紛引述並刊出報導。