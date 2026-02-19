　
政治

初選爆冷擊敗黃國昌金釵　陳彥廷開粉專了！形象照、參選動機曝光

▲陳彥廷開設粉專，形象照曝光。（圖／翻攝自Facebook／陳彥廷）

▲陳彥廷開設粉專，形象照曝光。（圖／翻攝自Facebook／陳彥廷）

記者郭運興／台北報導

民眾黨2026新北市三重、蘆洲議員初選，黨主席黃國昌四金釵之一的周曉芸意外在民調輸給素人陳彥廷，經後續民調複查，最終民眾黨核定通過提名陳彥廷參選。過去保持神秘的陳彥廷也在18日開設粉專與網站，不僅釋出兩張個人形象照，網站也介紹陳彥廷具有台大碩士光電專業背景，在家樂福賣場基層服務15年時間，他也分享參選動機，「自己想用光電專業與實戰經驗，把科技帶進三蘆的巷弄，把效率帶回市議會」。

15年家樂福基層經驗為何選擇參選？　陳彥廷這樣說

過去保持神秘的陳彥廷在18日下午開設粉絲專頁，釋出兩張個人形象照，粉專也貼出一個網站連結，進入後可以看到內容分為「關於彥廷」、「核心政見」、「加入我們」。

該網站可以看見陳彥廷具有台大碩士光電專業背景，在家樂福賣場基層服務15年時間，三蘆深度走訪157里，陳彥廷表示「15 年，我在收銀台與貨架間，看見了三蘆的真實輪廓。很多人問我，彥廷，你是台大光電碩士，為什麼會去家樂福待了 15 年？現在為什麼又要出來選議員？在台大的實驗室裡，我學會的是『精準』；但在家樂福的 15 年裡，我學會的是『共感』」。

陳彥廷表示，自己是那個處理過無數抱怨的服務員：在賣場第一線，聽過無數長輩抱怨物價上漲，看過年輕父母為了挑選一罐奶粉猶豫不決。自己知道當政策變成冰冷的數字時，對基層家庭來說，那可能是實實在在的生存壓力。

陳彥廷認為，自己是那個管理複雜供應鏈的工程師：15年的通路經驗，讓他明白一個系統要運轉得順暢，靠的不是口號，而是邏輯與數據。三蘆的交通、排水、都市更新，其實就像一座巨大的賣場，需要的是精準的調度與科學的管理。

「政治不應該是高高在上的表演，而是柴米油鹽的專業」，陳彥廷強調，自己沒有顯赫的政治家世，但有最接地氣的服務靈魂。自己懂大家在橋頭塞車的焦慮，懂大家在市場買菜的精打細算。這一次，自己想用光電專業與實戰經驗，把科技帶進三蘆的巷弄，把效率帶回市議會。「我是陳彥廷，你最專業的鄰居」。

在核心政見部分，陳彥廷也提出「智慧交通」用 AI 演算替代死板號誌，還給三蘆人每天 30 分鐘、「庶民經濟升級」導入通路管理經驗，讓傳統市場好買、好賣、好生活、「科技安全社區」用 IoT 技術織成安全網，讓老舊公寓擁有智慧保全，三大政見。

▼陳彥廷架設網站曝光參選動機。（圖／翻攝陳彥廷網站）

▲▼陳彥廷架設網站曝光參選動機。（圖／翻攝陳彥廷網站）

陳彥廷粉專曝光　小草湧入加油鼓勵

陳彥廷粉專曝光後，也吸引小草湧入留言「形象照不錯。民眾黨為你加油」、「參選之路充滿驚奇和辛苦，加油了！祝福您」、「我覺得你挺帥的」、「加油 替民眾黨拿下一席」。

另外，民眾黨新竹縣議員參選人、黨代表徐勝凌也分享該粉專，他表示，「終於等到陳彥廷粉專開張了！大家幫忙追蹤一下吧，台灣民眾黨提名，三蘆的選擇陳彥廷，加油加油」！

記者郭運興／台北報導

藍營大老撮合陳柯另類同框　賴清德暗示下一步⋯陳其邁給答案

