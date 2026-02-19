　
為1cm打玻尿酸！小弟弟這size就夠用　女醫揭關鍵真相：要夠硬

▲張美玉醫師強調男性陰莖7到10公分就夠用了 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲張美玉醫師強調男性陰莖7到10公分就夠用了 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

2026米蘭－柯蒂納冬季奧運爆出「陰莖門」（Penisgate）爭議，跳台滑雪選手疑似透過注射玻尿酸改變生殖器尺寸，藉此影響3D身體掃描數據，讓賽服尺寸增加、取得飛行優勢。世界反禁藥組織（WADA）與國際滑雪總會（FIS）已介入調查，也意外掀起一波關於「陰莖增大」的醫學與性功能討論。

針對陰莖增大術與功能問題，國內泌尿科也是高醫岡山醫院醫師張美玉直言，如果真的要談，「硬度才是最重要的」。她表示，光有粗、有長、有大，但若勃起功能不佳，「這些對我們來講都是沒有用的。」所謂的勃起功能，包含是否有陽痿或性功能障礙，與年齡、糖尿病、高血壓等內科疾病密切相關，這些慢性病都可能造成血管老化，進而影響勃起。

她提醒男性，應該先把身體顧好，而不是過度在意外觀。「只要功能夠好，在技巧上稍微改善，不用花錢去做加大加粗加長。」她強調，任何手術都有風險，若為了面子或比較心理貿然動刀，反而可能出現感染、變形等後遺症。

▲張美玉醫師強調男性陰莖7到10公分就夠用了 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲張美玉醫師認爲硬度比長度更重要,硬度不足可能藏有「內科風險」 。（圖／記者吳奕靖攝）

張美玉也語重心長地提醒伴侶間的言語傷害。「沒有比較就沒有傷害。」她指出，若女性無意間說出「前任比較長、比較粗」等話語，不僅曝露個人經驗，也會重創男性自尊，甚至造成心理性勃起障礙。「就算原本沒有陽痿，也可能因此真的出問題。」她舉例，日本成人界傳奇人物加藤鷹之所以出名，是靠「金手指」技巧，而不是尺寸，「技巧好才是重點。」

至於冬奧後熱議的陰莖增大術，張美玉從女性角度分析，長度並非最重要議題。她解釋，女性陰道深度有限，高潮帶多集中於外三分之一與陰蒂周邊，若龜頭較為粗壯、陰莖較粗，在進入時的飽實感與摩擦感較為明顯，更有助於刺激。「如果魚與熊掌不可兼得，女性多半會選擇龜頭較粗或整體較粗，而不是追求長度。」

她也指出，許多男性對長度焦慮，其實與視覺錯覺有關。現代人熱量攝取高，恥骨上方脂肪較厚，看起來會顯得較短，「往下壓其實多數人平均都在7到10公分左右，這是很夠用的。」

阮綜合泌尿科醫師李宗熹就強調：「陰莖本身會隨著生理反應自然膨脹、縮小，如果進行增粗手術或填充注射，填充物可能出現滑動、變形的情況，嚴重時甚至可能影響血液循環，導致組織壞死。這些風險都不能忽視。

02/17 全台詐欺最新數據

