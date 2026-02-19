走春逛商圈學防災　南消設攤送好禮強化住警器觀念

▲南消七大隊中正分隊於府中街商圈設攤宣導防火防災，吸引大批遊客參與。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

春節連假人潮滿滿，古都台南再掀觀光熱潮。台南市政府消防局第七大隊中正分隊19日（大年初三）前往府中街商圈舉辦「萬馬奔騰迎新歲、防火安全守萬家」防火防災宣導活動，讓遊客在享受美食、走春拍照之餘，也把防災知識一起帶回家。

台南以美食、古蹟與多元旅遊景點聞名，全國甚至國際觀光客絡繹不絕。春節期間更是人潮高峰，中正分隊特別在人流密集的府中街設攤宣導，內容涵蓋火災避難逃生原則、住宅用火災警報器（住警器）保命功能、防範一氧化碳中毒、居家瓦斯與用火用電安全、地震來臨時的緊急應變，以及過年期間施放爆竹煙火的安全須知等重點。

現場採取互動式趣味問答，答對者可獲得精美小禮物，遊客邊玩邊學、現學現答，笑聲與掌聲此起彼落。許多家長帶著孩子參與，直呼「原來住警器這麼重要」、「煙火也有這麼多眉角」，讓防火防災觀念自然進入每個人的腦海。

第七大隊長石家源表示，冬季氣候乾燥，火災風險隨之提高。過去多起火警案例證明，住宅用火災警報器能在第一時間示警，為住戶爭取寶貴的滅火或逃生時機，尤其老屋更應主動加裝，關鍵時刻就是守護生命的重要防線。

消防局長楊宗林也強調，預防重於搶救，防火觀念絕非口號，而是每個家庭每天都要實踐的習慣。唯有養成良好的用火、用電習慣，並妥善設置防災設備，才能有效降低災害發生機率。消防安全不是某個人的責任，而是全民共同的功課。

走春可以熱鬧，年味可以濃厚，但安全不能打折。當萬馬奔騰迎新歲，防火意識也要跟著一起升級，才能真正守住萬家燈火。