嚇壞川普！伊朗聯合俄羅斯軍事演習、試射火箭　美國開嗆再度動武

▲伊朗革命衛隊2月16日在波斯灣進行演習。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

中東緊張情勢急速升溫！在美國傳出最快週末可能對伊朗採取軍事行動之際，白宮公開點名要求與總統川普達成協議才是「明智之舉」。幾乎同一時間，伊朗宣布將與俄羅斯在阿曼灣及北印度洋舉行聯合海軍演習，並同步在荷姆茲海峽展開軍演與火箭試射。美伊談判未解僵局，軍事動作卻接連登場，波斯灣緊張氛圍明顯升高。

美國與伊朗日前在瑞士日內瓦舉行第二輪間接核談判，但未取得突破。白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）坦言，17日的會談「確實有進展」，不過雙方在部分議題「仍存在巨大分歧」。她強調，對伊朗而言，與川普達成協議才是「明智的選擇」。

川普本人也在社群平台發文警告，若德黑蘭拒絕協議，美方可能動用位於印度洋查戈斯群島（Chagos Islands）的空軍基地，以防範來自「高度不穩定、危險政權」的潛在威脅。

在美軍於區域內加強部署的背景下，伊朗迅速展開軍事動作。

根據《TRT World》，伊朗海軍宣布，將於19日在阿曼灣與北印度洋與俄羅斯海軍舉行聯合演習。伊朗海軍指揮官馬穆楚（Hassan Maqsoudlou）表示，演訓目的是擴大海上合作、強化協調能力，提升雙方在聯合行動規劃與執行上的配合度。他同時指出，此舉也在防止區域內任何單邊行動，並強調維護商船與油輪安全的重要性。

俄方態度同樣強硬。俄羅斯海軍指揮官謝爾蓋耶夫（Alexey Sergeev）透過伊朗官媒表示，「我們準備好在任何地區舉行聯合演習。」俄羅斯海軍直升機巡防艦「斯托伊基號」（Stoikiy）18日已停靠伊朗南部班達阿巴斯（Bandar Abbas）海軍基地，為參與軍演做準備。

▲伊朗革命衛隊士兵在波斯灣進行演習時列隊站立。（圖／達志影像／美聯社）

除了伊俄聯演，伊朗革命衛隊（IRGC）也從17日起在戰略要地荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）展開名為「智慧控制荷姆茲海峽」的軍事演習，聲稱是為了評估海軍部隊作戰準備程度。伊朗當局公告，格林威治時間19日凌晨3時30分至下午1時30分，南部部分地區將進行火箭試射。

外交層面上，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）接受沙烏地阿拉伯電視台訪問時警告，美國若對伊朗發動新的打擊，將帶來「非常不好的後果」。他指出，部分受到國際原子能總署監控的伊朗核設施曾遭轟炸，核安事故風險確實存在，呼籲各方克制，避免情勢失控。

他也提到，伊朗與沙烏地阿拉伯等鄰國關係近期有所改善，若衝突升高，將對區域穩定造成衝擊，「沒人希望看到緊張情勢升高，這是玩火自焚。」