　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

為何北捷地圖「北方不一定在上」？德國在台協會超困惑　網曝貼心設計

▲▼德國在台協會超困惑，為何北捷地圖不是「北方在上」。（圖／翻攝自Facebook／German Institute Taipei 德國在台協會）

▲德國在台協會超困惑，為何北捷地圖不是「北方在上」。（圖／翻攝自Facebook／German Institute Taipei 德國在台協會，下同）

記者詹詠淇／台北報導

地圖究竟該統一「北方朝上」還是依據「視角調整」？德國在台協會昨（18日）表示，在德國，基本上所有地圖都是「北方在上」，其他歐洲國家也都遵循這個規則。沒想到，台北捷運的地圖卻會朝向各種不同的方向，讓可憐的德國佬感到很困惑，「我們很好奇，為什麼要用這麼不一致的方式來呈現嗎？」對此，就有熱心台灣網友解釋，這樣的畫法可以讓正在看地圖的人清楚知道出口方向。

德國在台協會昨（18日）於臉書發文表示，德國人喜歡明確的規則，而且通常也會遵守，這不只適用於法律，在其他領域也是如此。

德國在台協會舉例，在德國，基本上所有地圖都是「北方在上」，沒有人會想到還能有別的畫法，尤其是其他歐洲國家也都遵循這個規則。然而，台北捷運（MRT）的地圖卻朝向各種不同的方向，讓可憐的德國佬感到很困惑，「有時北在上，有時南或西或東在上。我們很好奇，為什麼要用這麼不一致的方式來呈現嗎？」

▲▼德國在台協會超困惑，為何北捷地圖不是「北方在上」。（圖／翻攝自Facebook／German Institute Taipei 德國在台協會）

▲▼德國在台協會超困惑，為何北捷地圖不是「北方在上」。（圖／翻攝自Facebook／German Institute Taipei 德國在台協會）

▲▼德國在台協會超困惑，為何北捷地圖不是「北方在上」。（圖／翻攝自Facebook／German Institute Taipei 德國在台協會）

對此，就有台灣網友留言解釋，「這樣的畫法，可以讓正在看這張地圖的人，很輕易可以知道每個出口在自己的前後左右哪個方位。我建議德國U-Bahn站可以學一下」、「『地圖歸北』的目的是要與現地對照。台灣的捷運地圖是以現地對照的角度來繪製，應該更容易理解圖中地點於實際的位置、方位」。

也有網友諷刺，「德國人還是先管好你們那愛誤點嚴重，長卡在荒郊野外的DB吧」、「因為MRT會到站，德鐵不會」、「N在哪裡有畫給你了，看不懂就是德國人的問題了吧？德國人應該學學怎麼想一下不同的N和相對位置，這是很基本的能力和很基本的規則」。德國在台協會則幽默回應，「別那麼德意志…我們只是好奇而已。 新年快樂」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
74 0 7511 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／花蓮鯉魚潭驚傳天鵝船翻覆　1家3代5口落水9歲男童不治
快訊／波蘭總理呼籲公民「立刻離開伊朗」！
初選爆冷擊敗黃國昌金釵　陳彥廷開粉專了！形象照、參選動機曝光
獲捐價值1.1億金條！大阪收驚天大禮　善心人「指定用途曝光」
佛跳牆料超多「最想踢掉哪一樣？」　一票點1食材
北捷地圖「北方不一定在上面！」德國人超困惑　網曝貼心原因
除夕到初三都婆家！人妻嘆「討厭過年」曝原因

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

486先生曝曾想捐3億助造潛艦　王定宇證實：非錢問題！是親中政黨阻撓

初選爆冷擊敗黃國昌金釵　陳彥廷開粉專了！形象照、參選動機曝光

空間壓縮！中正萬華藍議員初選4新人搶破頭　應曉薇成關鍵變數

為何北捷地圖「北方不一定在上」？德國在台協會超困惑　網曝貼心設計

現身王志安《陸配在台灣》紀錄片　李貞秀談陸配公職路：我不會退

陸配從政國籍爭議燒不完　史雪燕紀錄片哽咽：民進黨修理我們給大陸看

參選爆炸！松信議員藍新人恐6搶2　「學姐」王鴻薇、徐巧芯給建議

基隆囡仔連線參拜！　張惇涵爆：童子瑋為爭市民福祉「電話打不完」

過完年後黨團總召選舉登場　蔡其昌：相信會是很好的結果

藍營大老撮合陳柯另類同框　賴清德暗示下一步⋯陳其邁給答案

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴總統變身賴醫師！屏東南州精明寶宮參拜　遇婦昏倒立即上前關心

即使是火星人更要努力，恰式教學Team Taiwan – 【再起 彭政閔】

主委親自回感染諾羅病毒

離譜畫面曝！除夕夜嫌4歲女太吵　狠父竟趕下車丟包4線大馬路

招財狗1

離譜畫面曝！除夕夜嫌4歲女太吵　狠父竟趕下車丟包4線大馬路

王淨誤答「飛龍在天→天龍八部？」 柯震東根本遊戲王「閃電五連鞭也懂」

486先生曝曾想捐3億助造潛艦　王定宇證實：非錢問題！是親中政黨阻撓

初選爆冷擊敗黃國昌金釵　陳彥廷開粉專了！形象照、參選動機曝光

空間壓縮！中正萬華藍議員初選4新人搶破頭　應曉薇成關鍵變數

為何北捷地圖「北方不一定在上」？德國在台協會超困惑　網曝貼心設計

現身王志安《陸配在台灣》紀錄片　李貞秀談陸配公職路：我不會退

陸配從政國籍爭議燒不完　史雪燕紀錄片哽咽：民進黨修理我們給大陸看

參選爆炸！松信議員藍新人恐6搶2　「學姐」王鴻薇、徐巧芯給建議

基隆囡仔連線參拜！　張惇涵爆：童子瑋為爭市民福祉「電話打不完」

過完年後黨團總召選舉登場　蔡其昌：相信會是很好的結果

藍營大老撮合陳柯另類同框　賴清德暗示下一步⋯陳其邁給答案

一開年節禮盒！烏魚子「整片黑到發亮」嚇到她　內行卻搶著要

春節走春新玩法！「觀察路人」冥想術：不擠人也能療癒身心

常洗刷具卻發霉？5個清潔細節要注意　教你延長刷具壽命

快訊／花蓮鯉魚潭驚傳天鵝船翻覆　1家3代5口落水9歲男童不治

蹦蹦車載客35年「下雪也營業」　站長親揭名稱來由

486先生曝曾想捐3億助造潛艦　王定宇證實：非錢問題！是親中政黨阻撓

春節連假交安不鬆懈　永康警10天酒駕大執法取締106件

失智夫捷運站走丟...妻攔警車求援　警調監視器迅速找回

《終極一班》隔21年演員近況曝光！汪東城成陸劇一哥　小鬼驟逝永缺席

蔡阿嘎過年回北港「嗑整隻青蛙湯」　連皮帶骨趴碗裡：整隻啃才爽

【狗狠話不多】柴犬被摸腳到不爽　直接空踢一腳警告！

政治熱門新聞

影／陳佩琪連2天諷單身狗　賴清德PO冷笑話片！第一夫人亮相

陳光復最新傷況曝　昏迷指數「從5往上升」

賴清德拜廟遇婦人昏倒　柯文哲：賴非急救專家怎常遇到有人昏倒？

蔡上機預言2026台海恐爆「類戰爭」藍白贏反救賴清德

美國智庫才放話「擋國防取消綠卡」　矢板明夫：風向立刻變了

諷賴清德「單身狗」挨轟　陳佩琪：我只講一條狗已經很節制了！

主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

曝藍營最嚴重問題！　郭正亮：有實力選2028的人沒有認真在領導

初三大火　南港垃圾掩埋場突發火災「濃煙竄天」搶滅中

陸配從政國籍爭議燒不完　史雪燕紀錄片哽咽：民進黨修理我們給大陸看

命理師示警名字有「文、哲」2026官司纏身　柯文哲PO一張照幽默回應

日學者分析中共特性：台灣被統一會先整肅國民黨　承諾隨時可推翻

柳采葳合體陳菁徽　換上泳裝挑戰「水中飛輪」

賴清德昨遭諾羅嘔吐噴濺　今健康無虞！將連跑7行程橫跨6縣市

更多熱門

相關新聞

北捷地圖為何不是北方在上？內行揭關鍵原因

北捷地圖為何不是北方在上？內行揭關鍵原因

德國在台協會今（18）日傍晚在臉書發文，點出台北捷運站內地圖方向「不一致」的現象，直言德國人習慣明確規則、地圖幾乎都是「北方在上」，因此看到北捷地圖有時北在上、有時東西南在上，讓他們相當困惑，引發網友熱烈討論。

北捷龍山寺站深夜驚魂！乘客全衝下車

北捷龍山寺站深夜驚魂！乘客全衝下車

約北車M8出口面交　「1句話」逼哭萬人

約北車M8出口面交　「1句話」逼哭萬人

外國人「驚見北捷2服務」超罕見　搭完震撼：世界第一

外國人「驚見北捷2服務」超罕見　搭完震撼：世界第一

Fumi阿姨踹飛甩袋撞膝嬤　法院認定互毆裁罰4000元

Fumi阿姨踹飛甩袋撞膝嬤　法院認定互毆裁罰4000元

關鍵字：

德國在台協會北捷地圖德國人

讀者迴響

熱門新聞

37歲女下體遭踢裂爆血　疑人肉佔停車位起禍端

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽淚控差點死在漢神巨蛋

吊車大王擁4妻「初二怎回娘家」？解決方法超霸氣

今初三「赤狗日」過年最凶　6禁忌一次看

獨／菜市場之花正面曝！亮麗直播主慘被踢裂下體

情侶出國玩「回飯店會做什麼？」　網吐實話

雪碧首度爆「黃明志謝侑芯交往中」！

對另一半斤斤計較星座Top 3

初二回娘家傳悲劇　家人驚見他陳屍浴室

只賣新台幣20萬！Nissan「全新7人座MPV」發表

鳥水裡放麵包　下秒手刀咬起大魚爽吃

漢神巨蛋認了監視器死角！37歲媽遭踢裂下體淚求畫面

4口春遊成死別！媽媽長春祠「犁田」搶救不治

八德女客中10萬竟沒發現　彩券行急發文尋人

帶客戶看房「發現明顯變化！」　房仲：影響轉手與保值

更多

最夯影音

更多
賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝
吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴總統變身賴醫師！屏東南州精明寶宮參拜　遇婦昏倒立即上前關心

賴總統變身賴醫師！屏東南州精明寶宮參拜　遇婦昏倒立即上前關心

即使是火星人更要努力，恰式教學Team Taiwan – 【再起 彭政閔】

即使是火星人更要努力，恰式教學Team Taiwan – 【再起 彭政閔】

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面