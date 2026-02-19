為何北捷地圖「北方不一定在上」？德國在台協會超困惑　網曝貼心設計

▲德國在台協會超困惑，為何北捷地圖不是「北方在上」。（圖／翻攝自Facebook／German Institute Taipei 德國在台協會，下同）

記者詹詠淇／台北報導

地圖究竟該統一「北方朝上」還是依據「視角調整」？德國在台協會昨（18日）表示，在德國，基本上所有地圖都是「北方在上」，其他歐洲國家也都遵循這個規則。沒想到，台北捷運的地圖卻會朝向各種不同的方向，讓可憐的德國佬感到很困惑，「我們很好奇，為什麼要用這麼不一致的方式來呈現嗎？」對此，就有熱心台灣網友解釋，這樣的畫法可以讓正在看地圖的人清楚知道出口方向。

德國在台協會昨（18日）於臉書發文表示，德國人喜歡明確的規則，而且通常也會遵守，這不只適用於法律，在其他領域也是如此。

德國在台協會舉例，在德國，基本上所有地圖都是「北方在上」，沒有人會想到還能有別的畫法，尤其是其他歐洲國家也都遵循這個規則。然而，台北捷運（MRT）的地圖卻朝向各種不同的方向，讓可憐的德國佬感到很困惑，「有時北在上，有時南或西或東在上。我們很好奇，為什麼要用這麼不一致的方式來呈現嗎？」

對此，就有台灣網友留言解釋，「這樣的畫法，可以讓正在看這張地圖的人，很輕易可以知道每個出口在自己的前後左右哪個方位。我建議德國U-Bahn站可以學一下」、「『地圖歸北』的目的是要與現地對照。台灣的捷運地圖是以現地對照的角度來繪製，應該更容易理解圖中地點於實際的位置、方位」。

也有網友諷刺，「德國人還是先管好你們那愛誤點嚴重，長卡在荒郊野外的DB吧」、「因為MRT會到站，德鐵不會」、「N在哪裡有畫給你了，看不懂就是德國人的問題了吧？德國人應該學學怎麼想一下不同的N和相對位置，這是很基本的能力和很基本的規則」。德國在台協會則幽默回應，「別那麼德意志…我們只是好奇而已。 新年快樂」。