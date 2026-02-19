獨／囂張網軍頭嗆候選人「沒錢別出來選」　簽約倒賣消息惡行曝光

▲歐秉漢頻繁帶富商金主參觀公司，到招待所進行簡報。（圖／民眾提供）

記者張君豪／台北報導



《Ettoday新聞雲》去年10月揭露藝人劉香君丈夫李能謙是近年台灣最大網軍頭，在網軍業界知名「皇御科技」公司負責人，綽號空軍總司令歐秉漢數年前操縱網軍介入桃園立委選舉，歐秉漢等人接受當時立委候選人趙正宇委託製作不實言論、哽圖惡搞當時國民黨立委候選人邱若華惡行曝光，檢調查出當時因趙正宇對聘僱網軍付款態度遲疑，儼然被網軍頭歐秉漢當小弟怒嗆「請（款）個60萬款嘰嘰歪歪沒錢，叫他不要出來選」「我沒有美國時間陪你們吃飯，整天為了60萬攻擊的錢不付款」

▲皇御科技負責人歐秉漢在台詐騙吸金潛逃柬埔寨被黑幫擄走。（圖／記者張君豪翻攝）



據檢調調查，自稱是台灣網軍界「空軍總裁」的歐秉漢操控網軍手法是使用「雷電手機模擬器」大量創建臉書人頭帳號，供員工以按讚、留言等方式替客戶「製造評論量」。陳昱國因知悉皇御可提供網路帶風向服務，媒介立委候選人趙正宇團隊與歐秉漢合作，並簽下競選期間由皇御公司新竹辦公室提供選舉網路攻防、客製化留言等網路行銷合約。

歐秉漢在2023年10月28日，指示台北辦公室工程師以遠端視訊方式指導新竹辦公室製作惡搞國民黨立委候選人邱若華哽圖，並派李能謙和吳姓員工在30日到趙正宇辦公室，雙方議定以60萬元代價，簽訂網軍服務合約書，趙正宇被檢調查出雙方簽約後，他在11月6日以「冠達綠能事業有限公司」名義匯款31.5萬元到皇御科技公司帳戶作為頭期款，未料卻因此惹怒歐秉漢。





▲國民黨立委邱若華都曾遭皇御網軍集團惡搞。（圖／翻攝畫面）

歐秉漢知道趙正宇居然打算分期付款後，居然違背與趙正宇簽約委託關係，並在12月13日轉變立場向邱若華競選團隊提議，可提供「選舉行銷服務」。歐居然倒戈轉要邱若華陣營支付120萬元，即可降低惡意攻擊力道，惟對方始終未回應歐男請求。

事實上該份起訴、判決書內容詳實記載歐秉漢及皇御科技如何以創建大量臉書社群帳號，在地方大選期間以假消息抹黑手段，快速製造網路聲浪影響選情手段，完整曝光網軍收錢辦事卻毫無責任、忠誠度的惡質營利手法，但隨著歐秉漢棄保潛逃東南亞，李能謙因涉詐欺案件遭調查，在業內曾一度享有盛名的皇御科技網路行銷因此沉潛。

