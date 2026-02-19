　
    • 　
>
國際

無血阻止尹錫悅戒嚴！韓全國公民獲提名「諾貝爾獎」　光之革命有功

▲▼ 南韓總統尹錫悅為戒嚴鞠躬道歉。（圖／路透）

▲尹錫悅為戒嚴鞠躬道歉。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓前總統尹錫悅2024年12月3日宣布緊急戒嚴、派遣軍警封鎖國會，引爆憲政危機，今（19）日因涉嫌主導內亂而在一審遭判無期徒刑。在此之際，傳出南韓公民因成功阻止戒嚴而獲得提名諾貝爾和平獎。首爾大學教授證實，已向諾貝爾委員會推薦「韓國全體公民」，強調這場「光之革命」為全球民主樹立典範。

根據《韓聯社》報導，首爾大學政治外交學系教授金義英指出，包括國際政治科學協會（IPSA）前、現任會長在內等部分南韓國內外政治學者，已於今年1月向挪威諾貝爾委員會正式推薦「韓國全體公民」（Citizen Collective）作為諾貝爾和平獎候選人。

提名理由指出，南韓公民在2024年12月3日爆發的緊急戒嚴事件中，以非暴力且非流血的方式阻止戒嚴措施，成功化解憲政危機。相關學者將這段過程定義為「光之革命」，認為這是透過公民自發參與，在未爆發內戰或遭遇大規模鎮壓情況下，克服民主倒退的全球模範。

▲▼ 尹錫悅宣布戒嚴，南韓民眾聚集國會抗議。（圖／路透）

▲尹錫悅宣布戒嚴後，南韓民眾聚集國會抗議。（圖／路透）

金義英曾擔任去年7月國際政治科學協會首爾大會組織委員長。他向諾貝爾委員會提交英文說明資料，詳細介紹「光之革命」的歷史背景、發展過程以及其國際意義。他表示，在全球民主普遍倒退的時代背景下，南韓能在短短6個月內克服內亂危機、恢復民主秩序，「全世界不是都感到震驚嗎？」

他直言，關鍵在於南韓社會所展現的「民主復原力」，也就是公民力量。

他分析，正如K-POP、韓劇在全球發揮正面影響力，「K-民主」也已邁向成熟階段，成為可對外輸出的價值與典範。

消息曝光後，南韓總統李在明在社群平台X發文，「因為是能成為人類歷史典範的偉大大韓國民之國，才有可能做到」。他強調，「大韓民國做得到！」展現對公民的高度肯定。

▲▼2024年12月13日，南韓民眾手持燭光聚集國會議事堂前，呼籲國會通過彈劾提案。（圖／VCG）

▲2024年12月13日，南韓民眾手持燭光聚集國會議事堂前，呼籲國會通過彈劾提案。（圖／VCG）

事實上，李在明早在去年12月3日發表「光之革命一週年對國民特別聲明」時就曾提及，堅信大韓國民「完全具備獲頒諾貝爾和平獎的資格」。他當時指出，若南韓公民因恢復和平、向全世界證明民主的偉大而獲獎，將為因衝突與分裂而動盪的各國帶來重大轉折。

南韓國務總理金民錫也在X轉發相關新聞連結，「若有人問民主之路在哪裡，就請抬頭看看大韓國民」，稱這是由燭光革命延續至「光之革命」的K-民主新篇章，是民眾親手寫下的歷史。

02/17 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

日韓要聞諾貝爾獎和平獎南韓韓國公民戒嚴內亂尹錫悅

