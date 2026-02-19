明天北北基、東半部有雨　初五起全台好天氣「高溫飆30度」

▲氣象署提醒，明天初四水氣增多。（圖／氣象署提供）

記者許敏溶／台北報導

中央氣象署表示，明天（20日）初四因水氣增多，東半部有局部短暫雨，北北基與中部以北山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，各地氣溫逐步回升，22至23日中南部高溫上看30度，但日夜溫差超過10度。下周二晚上到下周三受到鋒面通過及東北季風影響，北台灣轉為濕涼，低溫下探16度。

今天白天隨冷氣團減弱，各地氣溫回升，各地高溫都在20度以上，中南部則來到27至29度，北部也有21至22度。氣象署預報員林定宜表示，明天（20日）是大年初四，因水氣略微增加，東半部及恆春半島有局部短暫雨，北北基與中部以北山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，各地高溫大致與今天類似。

初五（21日）到下周二（24日）白天水氣減少，林定宜表示，各地大多為多雲到晴，僅花東、恆春半島有局部短暫陣雨，東北部有零星短暫陣雨。但下周二晚上到下周三（25日），因為鋒面快速通過加上東北季風影響，北部和東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲。下周四（26日）東北季風減弱，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

▲今起到下周二各地氣溫回升，中南部高溫達30度。（圖／氣象署提供）

在溫度部分，林定宜表示，明天氣溫和今天類似，並持續回溫到下周二，從初五到下周二白天，北部高溫來到26至29度，東半部約25至27度，中南部更有29至30度，但在氣溫回升之際，西半部要留意日夜溫差大，中南部可達10至15度，早出晚歸民眾要注意保暖。

林定宜提醒，下周二晚上至下周三，因為鋒面快速通過加上東北季風增強影響，北部與東半部氣溫下滑，北部、東北部高溫從26至27度，下降至21度，低溫剩下16至17度，中南部略微降溫，但白天高溫仍有27至29度，下周四隨著東北季風減弱，氣溫也回升，台北市從21度回升到27度，但中南部變化不大。

▲明起到下周二各地要留意日夜溫差大。（圖／氣象署提供）