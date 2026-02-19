國5北上「紫爆」時速剩10公里　預估塞到凌晨3點

▲國5北上從一早就開始塞。（圖／高公局1968）

生活中心／綜合報導

今日大年初三，走春出遊車潮多，根據高公局即時路況，國5宜蘭-頭城路段「紫爆」，時速剩10公里；北上回堵長度，主線雪隧4公里。另外，國1北上新竹系統-湖口、大雅系統-泰安服務區以及南下仁德-仁德系統，國3北上新竹系統-寶山、竹南-西濱、後龍-大山、中港系統-大甲，以及南下苑裡-大甲、田寮-燕巢系統等，多個路段時速都低於40公里。

高公局預估，今日下午有17個重點壅塞路段；其中，國5北上將塞到隔天凌晨3點。高公局建議，國5南向用路人於17時後出發，西部國道及國5北向用路人可利用高乘載時段出發，節省寶貴時間。

▲▼初三走春車，多路段車多壅塞。（圖／高公局1968）

預判今日下午重點壅塞路段為：

1.南向：國1楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3土城-關西；國5南港系統-頭城

2.北向：國1西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5宜蘭-坪林

3.東/西向：國4西向潭子系統-豐勢；國6西向東草屯-霧峰系統；國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武-左營端

▲▼初三走春車，多路段車多壅塞。（圖／高公局1968）

今日相關疏導措施包括：

●匝道封閉：

(1)5-12時國1平鎮系統、埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口。

(2)10-18時國1仁德、虎尾北向入口及國1王田雙向入口。

(3)12-24時國1埔鹽系統、國3西濱北向入口。

●高乘載管制：

13-18時國1下營系統至頭份、國3官田系統至竹南、國5蘇澳至頭城各交流道之北向入口。

●收費措施(單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費)。

●開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

▲國道初三疏運措施。（圖／高公局提供）