從港邊到山頂深化生物多樣保育　玉管處與港務公司簽合作MOU

▲玉山國家公園是臺灣高山生物多樣性的核心節點。（圖／玉山國家公園管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

面對全球生物多樣性流失與氣候變遷所帶來的系統性風險，玉山國家公園管理處持續推動高山生態系的整合保育行動，並於月前與臺灣港務公司簽署「生物多樣性保育合作備忘錄」，正式將企業永續經營資源投入國家公園周邊之原住民部落、合作生物多樣性保育及棲地營造工作，拓展國家公園生物多樣性治理的行動範圍。

玉管處與港務公司於1月5日當天簽署備忘錄，依其內容，雙方將聚焦於生物多樣性保育與OECMs（保育共生地） 實質作為，包括支持玉山園區及其周邊區域之生物多樣性保育與人文資源調查、長期生態監測與棲地保育措施，同時透過步道設施認養與環境維護機制，降低人為活動對高山生態棲地之干擾，兼顧遊憩安全與生態承載，落實「以管理支撐保育」之治理原則。

玉管處指出，OECMs的核心精神在於即使非屬法定保護區，只要透過有效治理與長期管理，仍對生物多樣性產生具體、可量化且可持續的保育效益；此次與臺灣港務公司合作以「保育共生地」為實踐目標，透過制度化的公私協力機制，將企業的經營管理能力與永續發展理念，實質導入國家公園保育行動、加強高山生態系保育網絡。

玉管處表示，臺灣港務公司作為我國重要國營企業，長期將永續發展與ESG理念內化於港口經營、基礎設施管理及風險治理之中，且在設施維運、環境管理與跨部門協調方面所累積的治理經驗，正可轉化為支持生物多樣性保育的關鍵能力，使企業永續不僅止於港區營運，更延伸至對國土生態系的正向貢獻。



玉管處強調，玉山國家公園是臺灣高山生物多樣性的核心節點，也是國家推動自然解方(NbS)與整合式保育治理的重要實驗場域，OECMs的推動也象徵保育治理從「單一保護地」走向「整體地景與多元參與」；此次合作不僅展現企業永續經營理念與自然保育目標的對接，更讓國家公園成為連結科學、治理與社會行動的平台，逐步建構具韌性、可持續且共生共榮的生物多樣性保育網絡。