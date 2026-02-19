基隆囡仔連線參拜！　張惇涵爆：童子瑋為爭市民福祉「電話打不完」

▲張惇涵與童子瑋合體。（圖／童子瑋辦公室提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

大年初三，行政院秘書長張惇涵今（19日）陪同基隆市長參選人、議長童子瑋參拜佛祖嶺慈雲寺。張惇涵表示，童子瑋爭取地方福利，從水污染補助到警察繁重加給，都不遺餘力，未來童子瑋當選市長，他會跟童子瑋組成中央地方的「基隆囡仔連線」，一起為基隆市民謀福利。

張惇涵表示，自他擔任行政院秘書長起，就跟童子瑋有許多互動，電話也打不完，去年基隆遭遇自來水油污事件，童子瑋就向他爭取地方清洗水塔、水費減免的補助，而春節前公布的警察勤務加給，也是童子瑋這大半年向行政院極力爭取的成果，這些互動都能看出，童子瑋是真正關心市民福祉的議長。

張惇涵說，他跟童子瑋一樣，都是在地出生的基隆囡仔，未來童子瑋當市長，他在行政院，雙方會保持密切的聯繫跟合作，組成「基隆囡仔連線」，延續現在行政院在交通、教育、長照、勞工薪資等政策，未來會繼續「幸福加碼」，讓基隆市民都能過上安定的生活。

童子瑋表示，張惇涵是前行政院長蘇貞昌、前總統蔡英文、總統賴清德都非常倚重的發言人跟政策幕僚，在基隆水污染的時期，行政院長卓榮泰特別指派張惇涵統籌協助，他就立刻整合經濟部、環境部以及水公司，協助基隆人度過難關，他在群組裡的「立即回報、馬上掌握」，讓他印象深刻。

童子瑋指出，基隆有許多建設無法以一己之力完成，不管是交通、產業、長照問題，都需要中央政府大力協助，尤其涉及產業發展、港市合作的基隆港計畫，以及攸關10萬通勤族日常的捷運，都會以中央張惇涵、地方童子瑋的連線來合作，共同向賴總統、卓院長爭取更多支持。