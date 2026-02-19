過完年後黨團總召選舉登場　蔡其昌：相信會是很好的結果

▲民進黨立委蔡其昌大年初三合體林亮君、陳又新新春參拜。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院上會期結束前夕，民進黨立委蔡其昌表態將登記參選總召，將與同樣也已登記參選尋求連任的柯建銘競爭。蔡其昌今（19日）大年初三到大直與議員林亮君、議員參選人陳又新發福袋，針對總召選舉，蔡說，無論是柯總召或他，都是願意承擔、為黨團服務、為國家做事，「不管最後狀況怎麼樣，相信一定會是很好的結果」，過年後也會與柯碰面相談。

針對黨團總召選舉一事，是否有和柯建銘談過了？蔡其昌說，過年期間大家多半在休息，自己也忙著走春、到廟裡拜拜，祈求國家越來越好、人民富足康樂，暫時還沒處理這個問題。

「但是也不用擔心，因為民進黨本來就有一套很好的民主機制產生總召人選。」蔡其昌說，無論是柯總召或他，都是願意承擔、為黨團服務、為國家做事，「不管最後狀況怎麼樣，相信一定會是很好的結果」。

媒體追問，是否有跟柯建銘談過？蔡其昌說，「會，我們會約時間見面，因為我和柯總召本來感情就不錯」，時間會約在過年後。

至於有報導指，選總召似乎不那麼情願？蔡其昌說，「不會啦，這要承擔的哪有不情願？這種事情就是自己要想好，當時也講過，要思考一下，因為要思考工作量與分配，既然想好了，就是全力以赴」。

而針對民眾黨創黨主席柯文哲、妻子陳佩琪過年期間對總統賴清德有不少批評，蔡其昌說，台灣傳統習俗上，過年期間即使有紛爭，也應該先擺一邊，因為國人期待看到團結和諧的國家，國年期間大家希望看到一團和氣、相互祝福，這是台灣人的傳統，「競爭的時間很長，下禮拜開工後就要競爭一年，這幾天應該相互勉勵、相互祝福」。