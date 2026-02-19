林亮君首度黨內初選挑戰　再「盧」蔡其昌站台發福袋

▲台北市議員林亮君。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

2026年九合一選舉年底登場，民進黨台北市議員初選預計在年後展開。北市議員林亮君加入民進黨後，今年將首度面臨黨內初選挑戰，今（19日）大年初三她也把握走春機會，再度請來中華職棒會長、立委蔡其昌站台。面對記者詢問是否又被「盧」來？蔡笑說，林一直像他的妹妹一樣，所以用「盧」這個字他還蠻接受的；林說，非常感謝會長的力挺，希望未來能持續在議會關心體育發展。

蔡其昌笑說，「沒有啦，她其實一直像我的妹妹一樣」，用「盧」這個字他還蠻接受的。蔡表示，林亮君在議會的表現很優秀，也熱愛體育，「我常常說，希望台灣的民意代表能多一些支持運動、支持體育的人。體育可以團結國家，體育沒有分黨派。若有更多人投入體育、讓台灣人多運動、多支持體育，我相信台灣的能見度會更好，社會也會更團結」。

蔡其昌說，林亮君長期關心足球、也喜歡棒球，「我覺得應該來支持這麼優秀的議員，讓她順利連任，也拜託大家電話民調多多支持，唯一支持林亮君」。

而針對民進黨的台北市長人選遲未出爐，才找蔡其昌站台？林亮君受訪說，民進黨人才濟濟，過去有許多人被點名參戰台北市長，「台北市是首都，一定會推出最好的人選，春節期間蔡其昌委員也到中山、大同走春，非常感謝大家的力挺」。

林亮君強調，這是她第一次參加黨內初選，前輩們在運動推廣上的努力都是她學習的對象，希望未來自己也能持續在議會關心體育發展，所以特別再次拜託蔡會長加持。林說，也希望立法院開工後大家都很忙，蔡若有時間能再來支持。

另外，林亮君說，今天除了走春，也為三月台灣隊出戰 WBC 經典賽祈福，祝福旗開得勝、馬到成功。



