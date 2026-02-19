　
社會 社會焦點 保障人權

捕魚苗苦讀成台大博士！泰博董座陳朝旺報答枋山...豪發690萬紅包

▲枋山鄉長羅金良(前排左三)感謝泰博科技股份有限公司董事長陳朝旺(前排左四)發紅。（圖／枋山鄉公所提供）

▲枋山鄉長羅金良(前排左三)感謝泰博科技股份有限公司董事長陳朝旺(前排左四)發紅。（圖／枋山鄉公所提供）

記者陳崑福／屏東報導

在屏東縣枋山鄉長羅金良邀請下，泰博科技股份有限公司董事長陳朝旺於大年初三返抵故鄉枋山，現場發出600個紅包，向鄉親拜年送暖，場面熱絡溫馨。他也親自分享年少打拚與創業歷程，期勉枋山子弟勇於突破困境，開創屬於自己的人生舞台。

▲枋山鄉長羅金良(前排左三)感謝泰博科技股份有限公司董事長陳朝旺(前排左四)發紅。（圖／枋山鄉公所提供）

▲枋山鄉長羅金良(前排左三)感謝泰博科技股份有限公司董事長陳朝旺(前排左四)發紅。（圖／枋山鄉公所提供）

鄉長羅金良表示，陳朝旺少年時家境清苦，卻展現過人商業頭腦。國小時捕抓虱目魚苗，一天收入可達上千元；就讀正修工專、台科大期間，更以魔術表演賺取學費，一路苦讀至台大博士，奮鬥故事堪稱典範。

羅金良指出，泰博科技秉持正派經營理念，在美國、德國、日本等地設有公司據點。新冠疫情期間，陳朝旺大力捐贈快篩試劑，金額高達新台幣2億元，成為抗疫關鍵夥伴之一，也長年默默回饋家鄉，不求回報。

回憶童年成長背景，陳朝旺說，父母從小教導「討海、種田、讀書」，更提醒「吃果子拜樹頭、飲水要思源」。枋山永遠是他的根。當鄉長為低收入戶、中低收入戶與邊緣戶奔走請託時，他深受感動，決定全力支持。

他說明，112年起委由嘉和社區發展協會代發，每戶發放2萬元，共376戶、總計752萬元。113年起擴及全鄉，由鄉公所統籌辦理，發放低收、中低收與邊緣戶共174.6萬元；114年更擴大至全鄉4,954人每人1,000元，嘉和居民每人3,000元，總計696.4萬元。

今年115年再發放4,890位鄉親每人1,000元，嘉和居民每人3,000元，總金額約690萬元。金額略減主因為人口數微幅下降。羅金良表示，這份善舉已成枋山新春傳統佳話，期盼企業拋磚引玉，讓更多成功子弟回饋鄉里，讓溫暖世代傳承。

02/17 全台詐欺最新數據

屏東縣枋山鄉台1線大年初二(18日)下午3時48分許發生一起嚴重車禍，警方初步了解，當時林姓男子駕駛休旅車於該處左轉，當場與另輛雙載機車發生碰撞，導致騎士李女(25歲)、後座乘客林男受傷，雙雙送往醫院治療。雙方酒測值均為0，詳細肇因、責任歸屬尚待釐清。

枋山陳朝旺泰博科技新春紅包回饋家鄉

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝
吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴總統變身賴醫師！屏東南州精明寶宮參拜　遇婦昏倒立即上前關心

賴總統變身賴醫師！屏東南州精明寶宮參拜　遇婦昏倒立即上前關心

即使是火星人更要努力，恰式教學Team Taiwan – 【再起 彭政閔】

即使是火星人更要努力，恰式教學Team Taiwan – 【再起 彭政閔】

