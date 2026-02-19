藍營大老撮合陳柯另類同框　賴清德暗示下一步⋯陳其邁給答案

▲在王金平的邀約下，陳其邁跟柯志恩另類合體， 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

大年初三（2/19）中午，前立法院長王金平在路竹服務處舉辦春節餐會，席開45桌，高雄藍綠政壇重量級人物齊聚一堂。甫獲國民黨提名參選2026高雄市長的立委柯志恩率多名國民黨市議員出席，高雄市長陳其邁也到場致意，場面熱絡。

包括前立委侯彩鳳、前高雄市議長黃啟川，以及高雄在地不分朝野黨派民代、里長，還有王金平南一中校友、工商界人士與大岡山地區醫療院所代表等皆到場參與。在王金平帶領下，眾人舉杯互道新年快樂，祝福彼此與家人「馬上成功、心想事成」，氣氛融洽。

陳其邁會前受訪，被問及賴清德總統日前點名未來希望其協助中央一事，他回應，市政工作「一分一秒都不能鬆懈」。他指出，高雄正處於城市轉型關鍵期，包括北高雄白埔產業園區、捷運紅線等重大建設陸續推動，都是城市發展的重要節點。

陳其邁強調，會持續與中央及國會合作，讓高雄一天比一天更進步，「市長不休息，市民就可以安心生活工作」，重大工程也會儘速在期限內完成。

▲在王金平的邀約下，高雄市藍營市議員以及政治人物齊聚一堂 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

柯志恩致詞時則表示，王金平院長的新年餐會是高雄政壇傳統，也是向王院長學習待人處事智慧的最佳場合。她提到，期待明年大家仍能在王院長餐會相聚，現場多次響起「當選」祝賀聲，氣氛熱烈。

柯志恩也向陳其邁喊話，若未來有機會到中央任事，盼能延續與高雄市議會朝野議員的順暢溝通，協助緩解目前高度對立的朝野局勢。兩人並在現場同框合影，留下難得畫面。

不過陳其邁在今天（19日）上午受訪，被問及賴清德總統日前點名未來希望其協助中央一事，他回應，市政工作「一分一秒都不能鬆懈」。他指出，高雄正處於城市轉型關鍵期，包括北高雄白埔產業園區、捷運紅線等重大建設陸續推動，都是城市發展的重要節點。

陳其邁強調，會持續與中央及國會合作，讓高雄一天比一天更進步，「市長不休息，市民就可以安心生活工作」，重大工程也會儘速在期限內完成。