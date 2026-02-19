未來還要走更長遠的路！　家屬曝陳光復最新病況：生命徵象穩定好轉中

▲行政院長卓榮泰赴高雄探視澎湖縣長陳光復病情。（圖／翻攝自Facebook／陳光復Chen Kuang-fu）

記者詹詠淇／台北報導

澎湖縣長陳光復17日於澎湖縣文化局演藝廳階梯不慎摔落，頭部重創昏迷，一度無呼吸心跳，緊急送往三軍總醫院澎湖分院搶救，並後送至高雄榮民總醫院治療。陳光復家屬今（19日）透過陳光復臉書表示，陳光復目前各項生命徵象穩定，且持續在好轉，「看著他一貫韌性十足的生命力與康復意志，我們也安心不少」。

「衷心的感謝所有關心的朋友，目前進步中」，陳光復家屬今（19日）透過陳光復臉書發文表示，​這幾天，對家屬來說既煎熬又充滿感激，各界湧入的祈福與關心，「大家的每一份心意，都是支撐我們守候光復最強大的力量」。

陳光復家屬指出，​今天特別感謝行政院長卓榮泰代表總統賴清德專程來到醫院探視。這份溫暖與關懷，全家人都銘記在心。經過高雄榮總院長陳金順率領的專業團隊詳細說明，知道陳光復目前各項生命徵象穩定，且持續在好轉，「看著他一貫韌性十足的生命力與康復意志，我們也安心不少」。

陳光復家屬也衷心感謝民進黨立委王定宇、高雄市長陳其邁以及高雄市議員江瑞鴻。謝謝這幾位好兄弟堅實的情誼，在第一時間主動提供交通與各項後勤協助，讓家屬能沒有後顧之憂地全心守護光復。

「​大家都知道，我們家光復是極負責任感的人，他心中最掛念的始終是澎湖的建設與鄉親的福利」。陳光復家屬指出，現在對他來說，只是意外的短暫休息，未來還要走更長遠的路。「​請支持光復的朋友們放心，相信他這份堅毅不服輸的個性，一定會以最快速度康復，重新回到第一線與大家併肩作戰，繼續為他心愛的澎湖打拚！」​再次感謝第一線醫護人員的悉心照顧，也感謝每一位為光復加油的您。