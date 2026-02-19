中華隊恐面對山本由伸　蔡其昌：投手也有投不好的時候

▲民進黨立委蔡其昌大年初三合體林亮君、陳又新新春參拜。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

2026年世界棒球經典賽將在3月開打，中華隊小組賽與尋求連霸的日本隊同組，甚至可能遇上上個賽季才拿下世界大賽MVP的王牌山本由伸。面對強大對手，中華職棒會長、立委蔡其昌今（19日）受訪說，球是圓的，山本由伸是非常強、非常優秀的選手，但每一場比賽都有變數，山本由伸也有投不好的時候，「你不知道他哪一場會投不好，說不定就是對上我們那一場」。

對於有網友笑稱，對上打者的大谷翔平還能「比4」（意指直接保送），但對上投手山本由伸，要如何應對？蔡其昌說，這問題應該讓曾豪駒回答，他也不知道怎麼辦，但他說，球是圓的，山本由伸是非常強、非常優秀的選手，但每一場比賽都有變數，山本由伸也有投不好的時候，「你不知道他哪一場會投不好，說不定就是對上我們那一場」。

蔡其昌提到，更何況，經典賽是在球季前，有些選手可能比較慢熱，從過去紀錄來看，山本由伸賽季初期的狀況沒有比後期好，「這也許就是我們的機會，國際賽級賽事要贏球，就不能給對手任何機會；反過來，日本隊也不會給我們機會，我們也要想盡辦法突破」。

「反正球是圓的。」蔡其昌強調，選手大年初三就開工、也很努力訓練，今天看起來團隊士氣高昂，「所以我們還是有信心，不管對上哪一隊，教練團都會做最妥適的安排，相信教練團、相信選手」。