大陸 大陸焦點 特派現場

店內狂噴出火花！宜城「鞭炮店爆炸」釀12死…含5名未成年

記者廖翊慈／綜合報導

湖北省襄陽市宜城市一間煙火鞭炮店18日下午起火爆炸。現場畫面顯示，，店內鞭炮瞬間被點燃，火花不斷從店內往外噴出。官方19日公布最新報告指出，該起事故造成12人死亡，其中7名成年人、5名未成年人。

據《觀察者網》報導，襄陽市委常委、常務副市長孟艷清表示，2月18日14時24分，位於襄陽宜城市鄭集鎮金舖村四組12號的千和百貨店發生煙火鞭炮爆燃事故。接獲報警後，救援人員於14時33分趕到現場，立即進行火災撲救、人員搜救、現場管控等工作，15時12分現場明火被撲滅。

▲宜誠鞭炮店。（圖／翻攝自微博）

▲宜城鞭炮店。（圖／翻攝自微博）

經全面搜救排查，最終確認事故造成12人罹難，其中7名成年人、5名未成年人。罹難者身分全部核實，除1人為經營者林某某外，另外11人是前來購買煙火爆竹的顧客，包括從四川成都來鄭集鎮走親戚的3人、來自鍾祥市胡集鎮的4人、宜城本地人4人，相關資訊已及時通報家屬遇到的實際困難。

襄陽市緊急管理局已對涉事煙火零售店宜城市千和百貨店進行核查，確認該店持有《煙火爆竹經營（零售）許可證》，佔據兩間門面，上面三層均無住戶，事故周邊沒有其他房屋損壞和人員受傷。襄陽市公安局對現場及週邊影片進行回溯取證，對多名目擊證人進行詢問調查。事故原因正在進一步調查中。

事故發生後，湖北省政府目前已成立事故調查小組，深入進行事故調查處置工作。

02/17 全台詐欺最新數據

