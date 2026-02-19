獨／酒駕爆表撞噴畫面曝！機車男翻2圈滑10m...躺地一動也不動

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市燕巢區昨（18）日深夜發生一起酒駕自摔事故。岡山警分局鳳雄派出所於23時55分接獲報案，指燕巢區鳳旗路264號前有交通事故，員警立即趕赴現場協助救護並實施交通管制。

▲外籍男子的車子整個翻轉 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方初步調查，29歲外籍男子騎乘機車行經該路段時，疑未注意車前狀況，撞擊路邊不明物體後失控。從現場監視器畫面可見，機車高速偏移後猛然碰撞，整台車瞬間翻滾，連人帶車在空中快速翻轉兩圈後重摔落地，機車則滑行至路旁停下，畫面相當驚險。

▲外籍男子在地面滑行後，躺著無法動彈。（圖／記者吳奕靖翻攝）

事故發生後，男子倒臥在車道上一動也不動，機車橫躺一旁，占據部分路面。有網友拍下當下情況，形容他「像睡在路中間」，只是看車禍發生當下的監視器畫面，真的讓人覺得格外怵目驚心，所幸後方車輛及時減速閃避，未再釀成二次事故。

救護人員到場後發現，該男子意識尚清楚，但身體多處擦挫傷，隨即將其送醫治療，經醫治後無生命危險。不過警方對該名騎士實施酒精濃度檢測，酒測值高達0.84mg/l，明顯超過法定標準。全案依《刑法》第185條之3公共危險罪嫌，移送橋頭地檢署偵辦。