　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德點名陳其邁「幫忙中央」　陳冠安解讀：防2026逼宮危機

▲賴清德大年初二來到高雄發紅包，稱讚陳其邁 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲總統賴清德大年初二來到高雄發福袋，指陳其邁「麥克風未來會比較大隻」。（資料照／記者吳奕靖翻攝）

記者詹詠淇／台北報導

總統賴清德昨到高雄岡山壽天宮、前鎮鎮南宮參香及發福袋，賴清德致詞時提到，年底即將卸任的高雄市長陳其邁要有心理準備，不可能輕鬆太久，「麥克風未來會比較大隻」，未來還要幫忙中央，承擔台灣工作。國民黨北市港湖議員擬參選人陳冠安今（19日）分析，賴清德的司馬昭之心，路人皆知。賴清德算盤算的很精。表面上看似是允諾陳其邁高升，實際是釜底抽薪，要暖男全力助選賴瑞隆，化解2026若南部掉一都後的逼宮危機。

陳冠安今（19日）表示，賴清德到高雄與陳其邁拜廟，當面點名稱陳其邁未來不會太輕鬆，會幫忙中央分擔台灣的工作，「賴的司馬昭之心，路人皆知」。

陳冠安指出，當天就有「綠營人士」似乎是怕旁人聽不懂「清德宗的弦外之音」，透過媒體放話，指出高雄要順利交棒、選的漂亮，陳其邁後續要更上一層樓才有底氣，是踏出高雄的第一步，也是賴對陳的期許。

「面對清德宗的突襲，暖男當下露以『靦腆』笑容不回應，事後則透過幕僚強調，會全力推動市政，不會鬆懈」，陳冠安認為，這話，其實就是硬生生給了賴清德一個軟釘子。因為對已經當過行政院副院長的陳其邁來說，在2026卸任之後，要在中央更上層樓，就只剩行政院長和副總統兩條路。「但無論哪一條路，都只能屈居於賴清德之下，勢必將為新潮流消耗政治能量」，好事賴清德拿，壞事陳其邁擔。

陳冠安分析，賴清德要陳其邁到中央承擔，算盤算的很精。表面上看似是允諾陳其邁高升，但實際上卻是釜底抽薪，要暖男全力助選賴瑞隆，化解2026若南部掉一都後的逼宮危機。

陳冠安說，考量到副總統仍有蕭美琴可以擔任，若陳其邁接掌行政院長，一方面可以讓反賴力量失去小共主，暖男無法登高一呼，發動陳橋兵變；另一方面，又可將陳其邁綁在內閣裡當箭靶，讓反賴勢力難以發難，新系力量卻可以躲在背後處處制肘。

陳冠安提到，年前，自己就曾預測新潮流一定會用盡手段逼陳其邁動起來幫賴瑞隆，但還真沒想到，賴清德會忍不住親自發難。「但只餵蘿蔔，暖男顯然是不會上鉤的」；就看賴清德的棍棒，接下來會如何出招。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
74 0 7511 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
史雪燕紀錄片哽咽：民進黨修理我們給大陸看
《富爸爸》作者預警　史上最大股市崩盤
大年初三命案！　男遭4人痛毆倒地2小時亡
陳晨威辣妻曬「渾圓孕肚照」：看起來像大肚魚

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

現身王志安《陸配在台灣》紀錄片　李貞秀談陸配公職路：我不會退

陸配從政國籍爭議燒不完　史雪燕紀錄片哽咽：民進黨修理我們給大陸看

參選爆炸！松信議員藍新人恐6搶2　「學姐」王鴻薇、徐巧芯給建議

基隆囡仔連線參拜！　張惇涵爆：童子瑋為爭市民福祉「電話打不完」

過完年後黨團總召選舉登場　蔡其昌：相信會是很好的結果

藍營大老撮合陳柯另類同框　賴清德暗示下一步⋯陳其邁給答案

林亮君首度黨內初選挑戰　再「盧」蔡其昌站台發福袋

賴清德點名陳其邁「幫忙中央」　陳冠安解讀：防2026逼宮危機

未來還要走更長遠的路！　家屬曝陳光復最新病況：生命徵象穩定好轉中

中華隊恐面對山本由伸　蔡其昌：投手也有投不好的時候

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴總統變身賴醫師！屏東南州精明寶宮參拜　遇婦昏倒立即上前關心

即使是火星人更要努力，恰式教學Team Taiwan – 【再起 彭政閔】

主委親自回感染諾羅病毒

離譜畫面曝！除夕夜嫌4歲女太吵　狠父竟趕下車丟包4線大馬路

招財狗1

離譜畫面曝！除夕夜嫌4歲女太吵　狠父竟趕下車丟包4線大馬路

王淨誤答「飛龍在天→天龍八部？」 柯震東根本遊戲王「閃電五連鞭也懂」

現身王志安《陸配在台灣》紀錄片　李貞秀談陸配公職路：我不會退

陸配從政國籍爭議燒不完　史雪燕紀錄片哽咽：民進黨修理我們給大陸看

參選爆炸！松信議員藍新人恐6搶2　「學姐」王鴻薇、徐巧芯給建議

基隆囡仔連線參拜！　張惇涵爆：童子瑋為爭市民福祉「電話打不完」

過完年後黨團總召選舉登場　蔡其昌：相信會是很好的結果

藍營大老撮合陳柯另類同框　賴清德暗示下一步⋯陳其邁給答案

林亮君首度黨內初選挑戰　再「盧」蔡其昌站台發福袋

賴清德點名陳其邁「幫忙中央」　陳冠安解讀：防2026逼宮危機

未來還要走更長遠的路！　家屬曝陳光復最新病況：生命徵象穩定好轉中

中華隊恐面對山本由伸　蔡其昌：投手也有投不好的時候

國5北上「紫爆」時速剩10公里　預估塞到凌晨3點

除夕到初三都待婆家！人妻嘆「婚後討厭過年」曝原因　網：要反抗

凱莉結婚10年「年夜飯各回各家」　兩派網戰翻：怎麼一副得意樣子

AI疑慮升溫！今年恐爆「千億級企業信貸違約」　3類公司最危險

刮刮樂中1萬她收進錢包！男友失望「若我有中一定分妳」網吵翻

新春感受原民力量　科博館《鄒．自然博物》登場

捕魚苗苦讀成台大博士！泰博董座陳朝旺報答枋山...豪發690萬紅包

動物園遊客「亂丟橘子」餵猩猩！　被警告還假裝沒聽見

大型家具該如何清潔？無毒教母教妙招：省好幾千元

現身王志安《陸配在台灣》紀錄片　李貞秀談陸配公職路：我不會退

【國道當田徑場？】慢跑男草屯段路肩狂奔　國道警：可處3000元罰鍰

政治熱門新聞

影／陳佩琪連2天諷單身狗　賴清德PO冷笑話片！第一夫人亮相

陳光復最新傷況曝　昏迷指數「從5往上升」

賴清德拜廟遇婦人昏倒　柯文哲：賴非急救專家怎常遇到有人昏倒？

蔡上機預言2026台海恐爆「類戰爭」藍白贏反救賴清德

美國智庫才放話「擋國防取消綠卡」　矢板明夫：風向立刻變了

主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

諷賴清德「單身狗」挨轟　陳佩琪：我只講一條狗已經很節制了！

初三大火　南港垃圾掩埋場突發火災「濃煙竄天」搶滅中

曝藍營最嚴重問題！　郭正亮：有實力選2028的人沒有認真在領導

柳采葳合體陳菁徽　換上泳裝挑戰「水中飛輪」

賴清德昨遭諾羅嘔吐噴濺　今健康無虞！將連跑7行程橫跨6縣市

日學者分析中共特性：台灣被統一會先整肅國民黨　承諾隨時可推翻

命理師示警名字有「文、哲」2026官司纏身　柯文哲PO一張照幽默回應

鄭麗文祈福紅繩狂抖！通靈少女看完稱

更多熱門

相關新聞

合體賴清德發福袋　何欣純盼立院速通過軍購、關稅協定

合體賴清德發福袋　何欣純盼立院速通過軍購、關稅協定

大年初三，總統賴清德今（19日）上午在民進黨立委、台中市長參選人何欣純陪同下，前往台中龍井永順宮及北區元保宮參香祈福，並發送1元福袋向鄉親拜年。賴清德勉勵何欣純在立法院過去和現在都是認真打拚表現是第一名，也反應很多台中情形給中央知道，是台中市長的好人選，任何時刻都「心存大台中」。何欣純則說，將追隨賴清德腳步，力促中央地方合作，守護台中經濟與市民福祉。

林培火驚天一吐！黃偉哲今「生龍活虎」同框陳亭妃

林培火驚天一吐！黃偉哲今「生龍活虎」同框陳亭妃

影／陳佩琪連2天諷單身狗　賴清德PO冷笑話片！第一夫人亮相

影／陳佩琪連2天諷單身狗　賴清德PO冷笑話片！第一夫人亮相

諷賴清德「單身狗」挨轟　陳佩琪：我只講一條狗已經很節制了！

諷賴清德「單身狗」挨轟　陳佩琪：我只講一條狗已經很節制了！

賴清德昨遭諾羅嘔吐噴濺　今健康無虞！將連跑7行程橫跨6縣市

賴清德昨遭諾羅嘔吐噴濺　今健康無虞！將連跑7行程橫跨6縣市

關鍵字：

陳冠安賴清德陳其邁

讀者迴響

熱門新聞

37歲女下體遭踢裂爆血　疑人肉佔停車位起禍端

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽淚控差點死在漢神巨蛋

吊車大王擁4妻「初二怎回娘家」？解決方法超霸氣

今初三「赤狗日」過年最凶　6禁忌一次看

情侶出國玩「回飯店會做什麼？」　網吐實話

雪碧首度爆「黃明志謝侑芯交往中」！

對另一半斤斤計較星座Top 3

初二回娘家傳悲劇　家人驚見他陳屍浴室

只賣新台幣20萬！Nissan「全新7人座MPV」發表

鳥水裡放麵包　下秒手刀咬起大魚爽吃

獨／菜市場之花正面曝！亮麗直播主慘被踢裂下體

4口春遊成死別！媽媽長春祠「犁田」搶救不治

漢神巨蛋認了監視器死角！37歲媽遭踢裂下體淚求畫面

八德女客中10萬竟沒發現　彩券行急發文尋人

帶客戶看房「發現明顯變化！」　房仲：影響轉手與保值

更多

最夯影音

更多
賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝
吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴總統變身賴醫師！屏東南州精明寶宮參拜　遇婦昏倒立即上前關心

賴總統變身賴醫師！屏東南州精明寶宮參拜　遇婦昏倒立即上前關心

即使是火星人更要努力，恰式教學Team Taiwan – 【再起 彭政閔】

即使是火星人更要努力，恰式教學Team Taiwan – 【再起 彭政閔】

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面