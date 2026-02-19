賴清德點名陳其邁「幫忙中央」　陳冠安解讀：防2026逼宮危機

▲總統賴清德大年初二來到高雄發福袋，指陳其邁「麥克風未來會比較大隻」。（資料照／記者吳奕靖翻攝）

記者詹詠淇／台北報導

總統賴清德昨到高雄岡山壽天宮、前鎮鎮南宮參香及發福袋，賴清德致詞時提到，年底即將卸任的高雄市長陳其邁要有心理準備，不可能輕鬆太久，「麥克風未來會比較大隻」，未來還要幫忙中央，承擔台灣工作。國民黨北市港湖議員擬參選人陳冠安今（19日）分析，賴清德的司馬昭之心，路人皆知。賴清德算盤算的很精。表面上看似是允諾陳其邁高升，實際是釜底抽薪，要暖男全力助選賴瑞隆，化解2026若南部掉一都後的逼宮危機。

陳冠安今（19日）表示，賴清德到高雄與陳其邁拜廟，當面點名稱陳其邁未來不會太輕鬆，會幫忙中央分擔台灣的工作，「賴的司馬昭之心，路人皆知」。

陳冠安指出，當天就有「綠營人士」似乎是怕旁人聽不懂「清德宗的弦外之音」，透過媒體放話，指出高雄要順利交棒、選的漂亮，陳其邁後續要更上一層樓才有底氣，是踏出高雄的第一步，也是賴對陳的期許。

「面對清德宗的突襲，暖男當下露以『靦腆』笑容不回應，事後則透過幕僚強調，會全力推動市政，不會鬆懈」，陳冠安認為，這話，其實就是硬生生給了賴清德一個軟釘子。因為對已經當過行政院副院長的陳其邁來說，在2026卸任之後，要在中央更上層樓，就只剩行政院長和副總統兩條路。「但無論哪一條路，都只能屈居於賴清德之下，勢必將為新潮流消耗政治能量」，好事賴清德拿，壞事陳其邁擔。

陳冠安分析，賴清德要陳其邁到中央承擔，算盤算的很精。表面上看似是允諾陳其邁高升，但實際上卻是釜底抽薪，要暖男全力助選賴瑞隆，化解2026若南部掉一都後的逼宮危機。

陳冠安說，考量到副總統仍有蕭美琴可以擔任，若陳其邁接掌行政院長，一方面可以讓反賴力量失去小共主，暖男無法登高一呼，發動陳橋兵變；另一方面，又可將陳其邁綁在內閣裡當箭靶，讓反賴勢力難以發難，新系力量卻可以躲在背後處處制肘。

陳冠安提到，年前，自己就曾預測新潮流一定會用盡手段逼陳其邁動起來幫賴瑞隆，但還真沒想到，賴清德會忍不住親自發難。「但只餵蘿蔔，暖男顯然是不會上鉤的」；就看賴清德的棍棒，接下來會如何出招。