獨／菜市場之花正面曝！亮麗直播主才盼苦盡甘來...慘被踢裂下體

記者吳奕靖／高雄報導

高雄左營漢神巨蛋地下停車場一場「人肉佔車位」糾紛，演變成壓地毆打的驚悚事件。37歲呂姓女子控訴，自己只是帶著孩子吃飯停車，卻遭兩名女子當場圍攻，頭髮被整把抓起拖行，私密處遭重踢撕裂流血，整個人被壓在地上長達十多分鐘，而受傷呂姓女子的背景也曝光，是一名網路直播主。

▲呂姓女子是一名網路直播主 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

據了解，呂姓女子為一名直播主，在精品、化妝品、女裝及海產等領域經營直播平台，粉絲數約10萬人，平時也在仁武一處市場販售生魚片，被市場攤商暱稱為「菜市場之花」。她外型亮眼，曾在海邊穿著黑色連身泳裝、白色長洋裝拍攝照片，氣質清新中帶著成熟韻味；也曾在溫泉池畔入鏡，長髮盤起、神情溫柔，被粉絲形容「像明星一樣上鏡」。

去年10月，她的美照還曾遭不肖人士盜用，挪作網路詐騙宣傳，她當時特別出面澄清「全部都不是我」，強調照片被冒用。2月3日她才在IG寫下「好好生活，希望一切苦盡甘來」，未料大年初一竟遇上停車場暴力衝突，人生戲劇性翻轉，讓不少粉絲心疼不已。

▲呂姓女子在仁武地區也有「菜市場之花」的暱稱 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

呂女19日親自出面，回憶17日下午近5時，她在地下室一樓洗車場斜對面發現一輛車準備離場，倒車準備停入，未料一輛白色自小客車副駕駛女子竟從四、五個車位外下車，直接走到停車格中央站定。她說：「我都倒退到一半了，她就站在那裡不讓我進。」

她搖下車窗示意要停車，對方毫無反應。她下車詢問「人肉站停車格是什麼意思？」對方冷回一句「我很多時間跟妳耗」。話音未落，白車駕駛也下車加入戰局，當場三字經、五字經狂飆。

呂女表示，她原本打算息事寧人轉身回車，沒想到對方突然伸手抓住她頭髮，「整把扯住往下拉，我整個人被拖出去。」她形容自己當場被壓制在地，頭部被死死按住，對方徒手毆打，還朝她私密處猛踢，「踢得非常大力，痛到我整個人發抖。」

「她壓著我大概十多分鐘，我一直說我要報警，她還抓著我不讓我拿手機。」呂女說，現場圍觀民眾越來越多，有人拿手機錄影，也有人上前勸說「有什麼事好好講」，對方才鬆手。

她撥開頭髮給記者看紅腫頭皮，直言這兩天不斷掉髮，「我現在私密處是撕裂傷流血，頭整個腫，全身痠痛發抖。」她強調，當時還帶著1歲女兒，為了保護孩子只能先把孩子鎖在車內，「小孩親眼看到媽媽被打，不知道會不會有陰影。」

更讓她崩潰的是，事後向百貨公司調閱監視器，竟被告知地下室一樓沒有相關畫面。漢神巨蛋百貨回應指出，停車場部分區域因樑柱遮蔽，此次未能有理想拍攝視角，將再調整改善。呂女質疑，「那是最亮的地方，怎麼可能沒有攝影機？」她直言，整整十多分鐘壓制畫面竟無法還原，「如果對方拿刀呢？如果沒有民眾制止，我會不會死在那邊？」

警方表示，雙方均提出傷害告訴，全案已依規定函送橋頭地檢署偵辦，實際肢體衝突過程仍待釐清。

