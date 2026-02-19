白宮帳號秀「台灣+國旗」還與中國並列　綠委：視台灣為獨立國家夥伴

▲白宮旗下帳號「Rapid Response 47」發文可見台灣（Taiwan）字樣與中華民國國旗，與中國並列。（圖／翻攝自X／@RapidResponse47）
記者詹詠淇／台北報導
白宮旗下X帳號18日發文，公布美國政府迄今敲定的多項重大貿易協議，內文不僅大方列出中華民國國旗，還秀出「台灣」字樣。對此，民進黨立委王定宇今（19日）指出，這是以獨立國家夥伴看待，更代表著台灣與中國互不隸屬；民進黨立委林楚茵則說，國民黨看到了嗎？面對中國，台灣不是只能被矮化的那一方，該被看見就要被看見！
X帳號「Rapid Response 47」發文表示，「川普總統現在已成功與美國多個主要貿易夥伴簽署貿易協議，涵蓋範圍超過全球GDP的一半」，下方則按照各國英語國名的第一個字母順序排列。值得一提的是，該貼文可見台灣（Taiwan）字樣與中華民國國旗。
對此，民進黨立委王定宇指出，@RapidResponse47是「白宮官方的快速反應帳號」，文章風格主要在於宣揚川普的美國優先政策以及打擊假新聞。台灣名稱、國旗與中國「平起平坐」，這是以獨立國家夥伴看待，更代表著台灣與中國互不隸屬！
民進黨立委林楚茵也說，白宮官方的快速反應帳號在X平台發文，重點只有一個，台灣有名字也有旗子，而且和主要貿易夥伴並列，名單裡也包括中國跟歐盟，貼文還提到，美國川普總統已和主要貿易夥伴完成貿易協議，涵蓋全球GDP一半以上。
「國民黨看到了嗎？」林楚茵指出，面對中國，台灣不是只能被矮化的那一方，該被看見就要被看見！這才是國際場域上，跟中國平等、對等、有尊嚴的展現。台灣走向世界，靠的是實力與決心，感謝執政團隊在對美談判上把台灣利益談清楚、談到位，讓台灣在國際規則裡站穩腳步！
President Trump has now secured trade agreements with major U.S. trading partners covering more than half of global GDP:— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 17, 2026
???????? Argentina
???????? Bangladesh
???????? Cambodia
???????? China
???????? Ecuador
???????? El Salvador
???????? European Union
???????? Guatemala
???????? India
???????? Indonesia
???????? Israel
???????? Japan
????????…
