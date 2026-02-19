「初級大人」用詞爆紅！超多30+回家變3歲：有事要問高級大人

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近有網友發文，以「初級大人」、「高級大人」形容自己和爸媽，畢竟自己年紀雖然已經 20、30 、40 歲，但只要在爸媽（高級大人）面前，生活技能與決策力就會瞬間退化成 3 歲。就有網友發文，「各位初級大人，有遇到什麼要找高級大人的事嗎？」話題引發熱論，直呼過年根本是大型退化現場。

有網友發文，「各位初級大人，有遇到什麼要找高級大人的事嗎？」並在留言處透露，「初級大人煮飯不知道內鍋也要放水，一群初級大人只能靠GPT告知要多少水，然後現在好想轉頭大喊：『媽媽！！！』」。

「初級大人」用詞爆紅

貼文一出，馬上釣出大批「初級大人」，「年近四十在外商擔任主管多年，過年吃完飯餐廳人員來問要不要打包，驚恐的我：『不知道，請等我跟我麻麻問一下』」、「家庭聚餐，店員：你們的套餐有附一份甜點，要先幫你們上了嗎？我：我不知道，我是初級大人做不了決定，你要問高級大人（指著旁邊的姑姑）」、「天然氣上門檢查，我27歲：『家裡現在沒大人，你可以晚點再來嗎？』」

還有人表示，「20塊玩射龍門，檯面上累積到一萬塊，一群初級大人不知所措，要叫高級大人起床處理」、「去拜拜不敢插一束香到香爐，偷偷遞給阿嬤」、「問麻麻：火鍋料有什麼熟了可以吃？」「什麼初級大人？我還是個1995年次爸爸媽媽的小寶貝呢！」「好喜歡這個過年產生的『高級大人』這麼合適的詞。」

如果可以選 不想升成「高級大人」

至於怎樣才算「高級大人」？有網友整理出標準，包括會挑水果、會繳各種稅和水電費、知道親戚稱呼、全家出門會主動帶錢包等，「會挑水果、會繳稅才是高級大人。」

也有人直呼，「當你遇到事情，會嘆口氣開始想辦法，拿手機查資料，打電話問人想法並參考時，你就是高級大人了」、「當你發現以前眼裡的高級大人，他們也會無助、會慌、會在遇到事情時發抖，來詢問你該怎麼辦的時候。相信我，如果可以選擇，永遠不要升級，因為那代表你還有人能依賴。」