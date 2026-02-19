一欣一德！何欣純陪賴清德發新春福袋　盼立院速通過軍購、關稅協定

▲何欣純合體總統賴清德發新春福袋。（圖／何欣純辦公室提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

大年初三，總統賴清德今（19日）上午在民進黨立委、台中市長參選人何欣純陪同下，前往台中龍井永順宮及北區元保宮參香祈福，並發送1元福袋向鄉親拜年。賴清德勉勵何欣純在立法院過去和現在都是認真打拚表現是第一名，也反應很多台中情形給中央知道，是台中市長的好人選，任何時刻都「心存大台中」。何欣純則說，將追隨賴清德腳步，力促中央地方合作，守護台中經濟與市民福祉。

民進黨立委、台中市長參選人何欣純今（19日）上午陪同總統賴清德前往台中龍井永順宮及北區元保宮參香祈福，並發送1元福袋向鄉親拜年，龍井一早6點半即現排隊人潮，氣氛熱鬧；賴清德和何欣純今皆穿著紅色限量Team Taiwan帽Ｔ，兩人「一欣一德」分送給台中鄉親新年福袋。

何欣純致詞表示，感謝總統在春節期間專程來到台中向市民拜年，剛剛也向總統報告「鄉親都出來了」，鄉親從清晨6點就開始排隊，顯示大家對總統到訪充滿期待與熱情。她指出，總統與談判團隊在國家重要議題上承擔重任，相信在眾神庇佑下，屢屢能為國家爭取最大利益。

賴清德致詞提到，國防強化的重要性，台灣經濟成長率亮眼，產業賺錢用增加的稅收來強化國防，就像家裡有賺錢，家裡就會要裝保全，強化國防力量，確保國家人民財產安全，同時照顧中小微企業，台中為機械業重鎮，絕對有實力和基礎來推動國防產業。

何欣純期盼，未來在立法院希望朝野不分黨派，共同支持國家重大政策，讓台灣產業、台中產業回春，帶動地方經濟持續發展。自己將「跟著賴總統的腳步」，中央地方攜手合作，守護台中市民的安全、經濟安全與人民福祉，讓城市建設與產業發展同步前進。

何欣純表示，新的一年新氣象，未來一定會全力以赴，把事情做好，讓台中越來越進步、越來越好。她也向在場鄉親拜年，祝福大家新春平安順心。