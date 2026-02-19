命理師示警名字有「文、哲」2026官司纏身　柯文哲PO一張照幽默回應

▲柯文哲幽默貼出與文哲大將軍合照。（圖／翻攝自instagram／柯文哲）

記者郭運興／台北報導

農曆春節到來，富陽軒八卦祖師廟住持「富聖老師」則提醒，丙午馬年的值年太歲正是「文哲大將軍」，所以姓名中有「文」、「哲」的民眾，小心馬年易有官司纏身。對此，撞名的前民眾黨主席柯文哲今（19日）貼出自己燦笑與「文哲大將軍」的合照幽默回應，他也自嘲，從命理角度來看，可能被視為與「文哲大將軍」同名，容易有法律糾紛⋯⋯貼文一出吸引近5千人按讚。

根據《自由時報》報導，富陽軒八卦祖師廟住持「富聖老師」透露，丙午馬年的值年太歲正是「文哲大將軍」，所以姓名中有「文」、「哲」的民眾，也要小心馬年易有官司纏身，提醒可以到廟裡安太歲、點盞光明燈等方式祈求整年平安。

對此，柯文哲今日也幽默貼出自己燦笑與「文哲大將軍」的合照，他也表示，最近有不少命理老師公開提醒，丙午年值年太歲是「文哲大將軍」，如果姓名有「文」或「哲」字，從命理角度來看，可能被視為與「文哲大將軍」同名，容易有法律糾紛⋯⋯

貼文一出吸引近5千人按讚，小草支持者紛紛留言「阿北太可愛了」、「這個好笑」、「阿北今日幽默金句自嘲」、「阿伯你信不信如果又被押進去你的室友可能會是照片這一尊」、「阿北又調皮了」、「幽默阿北」。