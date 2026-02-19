陳光復最新傷況曝！昏迷指數「從5往上升」　高劑量鎮定劑給藥中

▲澎湖縣長陳光復重摔！直升機送往高雄急救。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

澎湖縣長陳光復大年初一出席活動時不慎踩空摔倒，後腦勺著地重創，緊急送醫後再轉送高雄榮總搶救。據掌握，醫療團隊已為他進行開顱減壓手術，目前仍處於給藥昏睡狀態，整體狀況昏迷指數，已經從一開始的5往上提升，後續恢復情形醫療團隊持續觀察評估中。

據了解，陳光復當時疑因心律不整或視力因素踩空，後腦勺著地造成蜘蛛網膜下出血，一度失去意識。第一時間送往澎湖當地醫院完成緊急處置後，考量傷勢嚴重，隨即後送高雄榮總。大年初一晚間完成開爐的腦壓減壓手術，目前給藥讓他昏睡當中。

▲陳光復就醫時序表 。（AI協作圖／記者吳奕靖製作，經編輯審核）

據了解，因爲屬重大腦部手術，醫療團隊為避免刺激與波動，除插管維持呼吸外，也給予高劑量鎮定劑與抗生素，才讓他處於藥物昏睡狀態，以利腦部修復。後續將依恢復狀況逐步調整用藥劑量，待其恢復自主呼吸與意識後，才能進一步評估是否出現神經學後遺症。

行政院長卓榮泰今上午南下慰問春節留守醫護人員前，也先行前往高雄榮總探視。院方持續密切監測腦壓與生命徵象，目前朝正向發展，但未來一個月仍是關鍵期。