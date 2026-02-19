林培火驚天一吐！黃偉哲今「生龍活虎」...陳亭妃喊：大家放心

▲黃偉哲與陳亭妃一早陪同副總統蕭美琴前往台南開基玉皇宮參拜祈福並發送一元紅包，2人活力滿滿，並無身體不適情況。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆大年初二上午，總統賴清德在台南市長黃偉哲陪同下，別前往祀典武廟參拜，不料在台南市長參選人陳亭妃致詞時，祀典武廟主委林培火疑因感染諾羅病毒突身體不適嘔吐，甚至波及站在一旁的賴清德，引發現場一陣騷動，也讓外界關心距離最近的賴清德3人是否會被傳染，據了解，3人健康良好，黃偉哲更被形容「生龍活虎」。

▲總統賴清德大年初二前往祀典武廟參拜祈福，主委林培火在陳亭妃致詞時疑因感染諾羅病毒不適嘔吐，引起大眾對賴清德等人健康關注。

據了解，林培火當時突然舉起右手摀住口鼻，但仍無法完全控制嘔吐狀況，轉身瞬間波及右側的賴清德。事後林培火表示，家人先前感染諾羅病毒，他疑似遭傳染，當天因身體不適才出現突發狀況，並強調稍晚身體已明顯好轉。

事件發生後，外界最關心的焦點，莫過於近距離在場的賴清德、黃偉哲與陳亭妃等人是否受到感染。畢竟諾羅病毒傳染力強，春節期間人潮密集，更讓民眾提高警覺。

賴清德19日仍照既定行程持續走春祈福、向民眾拜年發放小紅包，並未出現身體不適情形；黃偉哲與陳亭妃同日一早也陪同副總統蕭美琴前往開基玉皇宮參拜祈福並發送一元紅包。黃偉哲全程更是神采奕奕，被幕僚形容「生龍活虎」；陳亭妃亦表示自己身體狀況良好，請民眾放心。

賴清德當天致詞時表示，大年初二回到台南參拜，心情就像「回娘家」般親切溫暖，並向市民朋友拜年，祝福新春如意。他祈願神明庇佑台灣新的一年四時無災、八節有慶，國泰民安、社會祥和。同時也提到，台灣在國際經貿布局及關稅談判上持續取得正面進展，正一步步在國際舞台站穩腳步，有信心帶領國家迎向新時代。

這場走春行程原本洋溢喜氣，卻因突發插曲引起熱議。不過從目前狀況來看，相關人員並未出現疑似感染症狀，活動行程如常進行。至於是否需要進一步觀察，相關單位仍將持續關注。春節期間人流頻繁，醫師也提醒勤洗手、注意飲食衛生，降低病毒傳播風險，才能安心過好年。