獨／汽車硬闖新樂街夜市！人海「護送」2hrs脫困...警要開罰了

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市鹽埕區新樂街新春期間湧入大量人潮，18日晚間卻出現一輛自小客車闖入封街夜市人群中的畫面。當時整條街道擠滿逛街民眾與攤商，車輛卻在密集人潮中緩慢穿梭，進退兩難，過程被民眾拍下上傳社群，引發熱議。

▲一輛汽車就開進了新樂街夜市管制區 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

從曝光影片可見，現場人潮幾乎肩並肩行走，一輛自小客車夾在人群中央「歸速」前進，不少民眾紛紛側身閃避，有人停下腳步拍攝，也有人邊走邊議論「不是有封路嗎怎麼進來的」、「看到這麼多人還硬要開？」更有目擊者指出，該車卡在人群中將近2多小時才脫困。

▲一輛汽車就開進了新樂街夜市管制區，瞬間被人潮掩沒 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

據了解，新樂街於春節期間晚間實施封街管制，屬行人徒步區，汽車不得駛入。部分網友推測可能為導航誤導，也有人質疑駕駛判斷失當。所幸整起事件未傳出人員傷亡，但在人潮高度密集情況下，仍讓現場民眾直呼驚險。

對此，警方也出面說明，有關網傳鹽埕區新樂街趕集車輛違反管制公告案，截至目前尚未接獲相關報案。不過針對網路流傳的影像，警方已檢視畫面內容，確認該汽車行為涉及違反《道路交通管理處罰條例》第60條第2項第2款規定，可處新臺幣900元以上、1800元以下罰鍰。

警方強調，將審慎檢視影片內容，依據法規要件依法處理，並提醒駕駛人應注意交通管制公告與現場標示，避免誤入行人管制路段，確保用路與行人安全。