出席世紀審判！尹錫悅搭乘專車「抵達法院」　兩派人馬圍堵爆衝突

▲首爾中央地方法院19日擠滿群眾，下午即將進行尹錫悅一審宣判。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓前總統尹錫悅因2024年12月3日發布緊急戒嚴，被控主導內亂、毀憲亂政，今（19）日下午3時（台灣時間下午2時）將在首爾中央地方法院出席一審宣判。載送尹錫悅的法務部專車稍早已於中午抵達法院，現場聚集大量支持及反對民眾，千名警力嚴加戒備，以防任何突發狀況。

根據《韓聯社》，尹錫悅所搭乘的法務部專車已於19日中午12時30分從位於京畿道義王市的首爾看守所出發，約20分鐘後抵達位於首爾市瑞草區的首爾中央地方法院，將在法庭內等候出席下午3時的一審宣判。尹錫悅此前已透過律師團表明，會親自出席宣判。

▲載送尹錫悅的法務部專車抵達法院門口。（圖／路透）

南韓前國防部長金龍顯、前警察廳長趙志浩等同樣在戒嚴內亂中從事重要任務的7名軍警高層，也將同時接受一審判決。此次審判過程將透過電視與YouTube等平台同步直播。

尹錫悅被控與上述軍警高層共謀，在無任何戰爭或國家緊急狀態跡象的情況下，發布違憲、違法的戒嚴命令，意圖破壞國家秩序並引發暴動。同時，他還涉嫌動員軍警封鎖國會、阻撓解除戒嚴議決，並計畫逮捕政治人物與中選會職員。據悉，內亂特別檢察小組特別檢察長趙垠奭於1月13日向法官請求判處尹錫悅「死刑」。

韓媒《朝鮮日報》指出，19日早晨，首爾中央地方法院周邊氣氛緊張，法院正門前已排滿數十輛警察巴士形成防護車牆，法院至檢察廳的道路設置安全圍欄，橫越路口亦布置路障，行人與車輛出入受限，機動警察16個中隊（約1000人）全力待命，以防不測。

▲▼尹錫悅支持者揮舞南韓和美國國旗、手持「尹Again」等標語。（圖／路透）

宣判前，現場已出現少數尹錫悅支持者，高舉「尹Again」、「尹錫悅無罪」、「駁回尹錫悅公訴」等標語，同時揮動南韓國旗與美國國旗，並表示人數將隨時間增加。部分支持者甚至從昨（18）日起已展開夜宿靜坐。至於對面則有數十名民眾要求重判尹錫悅，手持「處決尹錫悅」、「宣判死刑」標語，現場一度爆發口角，但未演變為肢體衝突。

保守派公民團體計畫自上午9時起集會4300人；至於燭光行動等進步派公民團體則從下午2時起發動規模達5000人的示威行動，隨著時間接近下午3時，集會人數預期將持續增長。

首爾中央地方法院為應對此次高風險審判，大幅加強法院內外安全措施，除東門外多數出入口暫時封閉，僅允許事先登記的車輛與媒體進入，出入人員接受嚴格安檢，院內可聽見無線電警報聲不時響起。