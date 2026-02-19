　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

被通知訂單待確認！　他急取消「慘損失10萬」來不及了

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦,崩潰。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO遭騙近10萬元。（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

詐騙手法層出不窮，民眾務必提高警覺！內政部警政署「165打詐儀錶板」近日分享一則案例，當事人因為收到一封「購物訂單待確認」的電子郵件，誤以為自己不小心下單，急忙聯繫客服取消。豈料，這竟是詐騙集團設下的陷阱，最終他帳戶內近10萬元的存款遭提領一空。

以為誤觸下單　他急點連結遭鎖定

內政部警政署「165打詐儀錶板」近日以「 陌生郵件不亂開，詐騙破事就不來」為標題分享案例，當事人某日下午正在滑手機，突然收到郵件通知有一筆1萬6682元的訂單待確認。因平時有瀏覽募資平台習慣，擔心誤觸下單，且月底手頭緊，於是他急忙查看。

信中警告，逾期未確認將視為棄單，恐遭求償包材費及追究法律責任。當事人看到後，馬上點擊連結，澄清未購物，豈料對方卻稱他的個資遭外洩，提供LINE連結，要他找客服人員協助處理。

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

假冒金管會人員　他寄卡慘賠近十萬

當事人加入LINE後，自稱金管會人員的「林雅雯」打給他，並嚴肅恐嚇若不配合，帳戶將被凍結甚至挨告。由於對方能夠準確說出他的個資，因此當事人便按照指示，將兩張提款卡及密碼寄至指定超商。直到帳戶近10萬元被提領一空，且已經無法和對方聯繫，當事人才驚覺網購平台與金管會人員皆為詐騙集團假扮。

對此，內政部警政署「165打詐儀錶板」分享防詐小撇步。

1、收到電子郵件，務必確認內容真假、寄件者資訊，尤其提及金錢內容。

2、收到可疑郵件，請先不要理會，並直接向165或相關單位查證。

3、政府不可能與網購平台合作，協助轉接必是詐騙。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/17 全台詐欺最新數據

賴總統變身賴醫師！屏東南州精明寶宮參拜　遇婦昏倒立即上前關心

關鍵字：

165打詐儀錶板詐騙信件

