生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2000元鈔票好難用「夜市、菜市場都不收？」　網教撇步

▲鈔票,現金,紅包,年終獎金,過年,領紅包,新鈔, 。（圖／記者許宥孺攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許宥孺攝）

文／鏡週刊

中央銀行日前宣布新台幣鈔票改版，面額主題與「台灣之美」相關。有網友近期指出，「2000大鈔」許多地方都不收，「如果不收那幹嘛還做出來」。而網友則分享了各種「撇步」，給大家參考。

2000紙鈔沒人收？

有網友日前發文並且曬出1張2000元大鈔抱怨，夜市不收；菜市場不收；瓦斯行不收；魚市場不收， 2000大鈔是做出來幹嘛用的，如果不收那幹嘛還做出來？「我碰壁了好幾次了」。

2000紙鈔怎麼用？

該貼文一出後，網友紛紛分享各種方法，「去ATM存進去再領千元鈔出來就好了」「拿來擺風水大陣的 ：錢都游回撲滿裡」「你就一次買超過1,000以上的物品就收了」「去有驗鈔機的地方都可以」。

2000紙鈔那些地方會收？

另外，也有其他人說，「麥當勞、便利商店、全聯、公共交通（捷運、火車站）、連鎖藥局以上絕對收，而且店面也多，你偏偏舉一些可能臨時找不起的行業」「你拿2000大鈔去買PS5或是組電腦，沒有老闆會拒絕的」「便利商店、加油站、全聯、家樂福、爭鮮、拿坡里、貴族世家、一堆地方都收阿，你要給我我也收」。

根據央行官網，2000元的鈔票是在2002年7月1日發行，主要顏色為正面紫色、背面紫色，另外，正面圖案是碟型天線、中華衛星一號，背面圖案則是櫻花鉤吻鮭、南湖大山。

央行在27日宣布，新台幣鈔票改版，面額主題與「台灣之美」相關，包括：和諧共融、永續發展、運動精神、藝術美學、建築之美、科技創新、民俗節慶、工藝之美、島嶼生態、保育植物之美、保育動物之美及女性的光輝。


更多新聞
拿2000元鈔票「菜市場、夜市都拒收」！1行業超愛用

拿2000元鈔票「菜市場、夜市都拒收」！1行業超愛用

中央銀行推動新台幣鈔票改版，這是睽違24年全面改版，並宣布新版鈔券設計不再納入政治人物，近日也啟動「台灣之美」系列鈔券主題票選。就有網友抱怨，2000元鈔票實際使用困難，夜市、菜市場幾乎 都拒收「如果不收，為何還要做出來？」對此，有網友分享妙招，存進ATM，再領千鈔出來。

2000元鈔票鈔票改版台灣之美央行公告紙鈔使用

