社會 社會焦點 保障人權

漢神巨蛋認了監視器死角！37歲媽遭2女踢裂下體...PO網淚求畫面

記者吳奕靖／高雄報導

高雄左營漢神巨蛋地下停車場一場「人肉佔車位」糾紛，演變成壓地毆打的驚悚事件。37歲呂姓女子控訴遭兩名女子當場圍攻，頭髮被整把抓起拖行，私密處遭重踢撕裂流血，整個人被壓在地上長達十多分鐘，同時呂姓女子指控漢神巨蛋地下室沒有監視器畫面。對此，漢神巨蛋百貨公司回應了。

▲漢神巨蛋。（圖／記者許宥孺攝）

▲漢神巨蛋地下停車場發生肢體衝突。（圖／記者許宥孺攝）

漢神巨蛋百貨對此事件表示：「關於停車場監視器部分區域因樑柱遮蔽，此次未能有理想的拍攝視角，將再調整改善」。據了解漢神巨蛋地下室的監視器畫面只有拍攝車道，但因為兩名女子的衝突糾紛是發生在停車格裏頭，所以並沒有拍攝到當下的畫面。因此，呂姓女子才會在網路po文跪求路過民眾的影像，同時指控百貨地下室沒有監視器。

回顧整起事件就在17日下午5點多，呂女親自出面說明自己在地下室一樓洗車場斜對面發現一輛車準備離場，倒車準備停入。未料一輛白色自小客車副駕駛女子竟從四、五個車位外下車，直接走到停車格中央站定，「我都倒退到一半了，她就站在那裡不讓我進。」

她搖下車窗示意要停車，對方毫無反應。她下車詢問「人肉站停車格是什麼意思？」對方冷回一句「我很多時間跟妳耗」。話音未落，白車駕駛也下車加入戰局，當場三字經、五字經狂飆。

▲呂姓女子出面親曝當時被抓頭髮 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲呂姓女子出面親曝當時被抓頭髮 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

呂女表示，她原本打算息事寧人轉身回車，沒想到對方突然伸手抓住她頭髮，「整把扯住往下拉，我整個人被拖出去。」她形容，自己當場被壓制在地，頭部被死死按住，對方徒手毆打，還朝她私密處猛踢，「踢得非常大力，痛到我整個人發抖。」「她壓著我大概十多分鐘，我一直說我要報警，她還抓著我不讓我拿手機。」呂女說，現場圍觀民眾越來越多，有人拿手機錄影，也有人上前勸說「有什麼事好好講」，對方才鬆手。

她在接受記者採訪時，翻出自己紅腫的頭皮，直言這兩天不斷掉髮，「我現在私密處是撕裂傷流血，頭整個腫，全身痠痛發抖。」她強調，當時還帶著孩子，為了保護孩子只能先把孩子鎖在車內，「小孩親眼看到媽媽被打，不知道會不會有陰影。」

更讓她崩潰的是，事後向百貨公司調閱監視器，竟被告知地下室一樓「沒有相關畫面」。她直言，「那是最亮的地方，怎麼可能沒有攝影機？」她質疑，整整十多分鐘壓制畫面竟然無法還原，「如果對方拿刀呢？如果沒有民眾制止，我會不會死在那邊？」

呂女強調，自己已驗傷提告傷害，但對方也反提告。警方表示，雙方均提出傷害告訴，全案已依規定函送橋頭地檢署偵辦，實際肢體衝突過程仍待釐清。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

高雄停車場毆打監視器糾紛漢神巨蛋左營

