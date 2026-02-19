影／陳佩琪連2天諷單身狗　賴清德PO冷笑話片！第一夫人亮相

記者陶本和／台北報導

民眾黨創黨主席柯文哲妻子陳佩琪連續2天批評總統賴清德，把老婆比喻成狗，她不可原諒弄得像單身狗，很不尊重另一半。巧合的是，總統府大年初三（19日）提前準備的社群小短片，賴清德分享「冷笑話」，影片中正好就有第一夫人吳玫如亮相，吳玫如調侃賴清德講的冷笑話，大概10個只有2個好笑。

賴清德在西洋情人節當天，透過社群平台貼出一張和愛犬的合照，但遭民眾黨創黨主席柯文哲妻子陳佩琪大酸，把老婆比喻成狗，若是她會覺得不可原諒，弄得像單身狗一樣，很不尊重另一半。

▼總統賴清德初三分享冷笑話影片。（圖／賴清德IG）



不過，陳佩琪發言後續引來不少批評，陳佩琪今（19日）表示，自己要跟民進黨和賴清德講，「你們一張狗照片就要如此罵我，要不要去看看過去一年我們是怎樣被你們對待的？老公被惡整關一年，關到差點掛掉，我只講一條狗，已經很有水準、很節制了！」此恨永無絕期、此仇永不共戴天！

巧合的是，在陳佩琪接連兩天批評賴清德單身狗之際，總統府大年初三（19日）提前準備好的社群小短片，賴清德自稱是「冷笑話」高手，分享冷笑話的影片中，正好就有賴清德的夫人吳玫如亮相，調侃賴清德所講的冷笑話，大概10個只有2個好笑。

賴清德發文表示，過年期間，他知道年輕的朋友都很怕長輩的關心，今年過年特別安排了「馬年冷笑話時間」讓大家過年不用問東問西，只問身邊親友：「好不好笑？」

賴清德提醒，團聚時刻，大家互相尊重、也留點空間給彼此，一起過個和氣又圓滿的好年。

▼總統賴清德初三分享冷笑話影片，片中第一夫人吳玫如也難得亮相。（圖／賴清德IG）

